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فن

رضوان عمره ماوعدنى وخلف وعد.. نجلاء بدر من كواليس البرنس

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:40 ص
نجلاء بدر، محمد رمضان
نجلاء بدر، محمد رمضان
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محمد بدران
نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة لها من كواليس مسلسل "البرنس" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت نجلاء بدر بصحبة بطل العمل الفنان محمد رمضان وعلقت قائلة "انا جوزي وعدني ان اللي هايمس شعره مني ها يقسمه نصفين رضوان عمره ما وعندي وخلف وعد 🙏🙏🙏😍😍مسلسل البرنس لمحمد رمضان"

من ناحية أخرى، حددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان، وأن أول عرض الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا. 


مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 


ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.

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