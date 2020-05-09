شقيق ياسمين عبد العزيز يتغزل فى نجلاء بدر.. والأخيرة ترد





وقال وائل: " منورة وكل سنة أحلى من اللي قبلها.. براڤو".





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وترد نجلاء بدر عليه قائلة: "الله يبارك فيك يا جميل يا طيب".





وكان شقيق ياسمين عبد العزيز أثار حالة من الجدل الواسع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مهاجما الفنان أحمد العوضى وشقيقته ياسمين عبد العزيز بسبب علاقتهما قبل أن يعلنا الزواج منذ أيام قليلة.





يذكر أن وائل عبد العزيز لم يشارك فى أى عمل في رمضان هذا العام، ويتابع عددا من الأعمال الدرامية، والتى أشاد بها عبر فيسبوك، منها الاختيار والفتوة والنهاية.