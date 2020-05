شاهد.. الفنانة نجلاء بدر تشارك جمهورها صورا من مسلسل الفتوة

View this post on Instagram

جميلة مسلسل الفتوة على قناة الحياة انا ورايا جيش و بحبهم قووووي 🥰🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍 @alhayah1tv @naglaa.badr.fans @salwa_naglaabadr @naglaabadr_my_queen @naglaabadrarmy @naglabadr @naglabadrlovers @fan.naglabadr @ultras_naglaa_badr @_naglabdrfan @naglaa_badr_fans @fansnagla @naglaabadr_brilliant @naglaabadr_official