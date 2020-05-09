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فن

شاهد.. الفنانة نجلاء بدر تشارك جمهورها صورا من مسلسل الفتوة

السبت 09/مايو/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
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محمد هاني
نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة لها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "جميلة من مسلسل الفتوة على قناة الحياة.. انا ورايا جيش و بحبهم قووووي".

بدأت أحداث الحلقة 15 من مسلسل الفتوة للنحم ياسر جلال بتطورات أبرزها استرجاع ياسر جلال تفاصيل قتل والده فى المولد.

أيضا يذهب للفنان أحمد خليل فتوة الجمالية فى منزله ويوجه له الاتهامات بقتل والده، والمعلم سيد اللبان "رياض الخولى" مازال يبحث عن الكنز أو عن خيط يوصله إليه ويعرف أن الكنز حسن الجبالى.

يقابل الفنان أحمد خليل "أحباب" الفنانة عبير فاروق والدة ابنته "ليل" وزوجته ويتعرف على تفاصيل ومفاجآت جديدة، فتروى له ما حدث معها والسبب فى اختفائها طول هذه المدة، متوعدا لزوجته الثانية "عايدة رياض" بالانتقام لها بعدما علم أنها كذبت عليه.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.

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