في عيد ميلاد وائل عبد العزيز.. القصة الكاملة لأزمته مع شقيقته ياسمين

يحتفل الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلاده الذي يصادف غدا الاثنين 27 إبريل عيد ميلاد الفنان وائل عبد العزيز حيث ولد عام 1979 في حي "المعادي" بالقاهرة.





قدم وائل عبد العزيز العديد من الأعمال المختلفة من أبرزها ، مسلسل "برة الدنيا " و "نونة المأذونة.





وفي السطور التالية نعرض لكم القصة الكاملة لأزمته مع شقيقته ياسمين عبد العزيز بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي .









1 بداية القصة

وائل عبد العزيز، هاجم شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى، بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما، حيث رصد مجموعة من الوقائع التي حدثت لياسمين عبد العزيز، مؤكًدا أنه وقف بجوارها فى كثير من المواقف، ولكن هذا "البوست" لاقى هجومًا كبيرًا من متابعى وائل عبر "فيس بوك"، الأمر الذي أجبر وائل على حذفه.





2 رد وائل عبد العزيز على الاتهامات التي وجهت له بعد هجومه على شقيقته وأحمد العوضي





وكتب الفنان وائل عبد العزيز، تعليقًا جديدًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد الأزمة التى نشبت بينه والفنان أحمد العوضى؛ على خلفية علاقته بـ ياسمين عبد العزيز.









واقتبس وائل مقولة شهيرة للإمام الشافعى "قل ما شئت بمسبتي.. فسكوتي عن اللئيم هو الجواب.. لست عديم الرد لكن.. ما من أسد يجيب على الكلاب".





نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق ياسمين مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يكشف فيه تفاصيل جديدة ويرد على جميع الاتهامات التى هاجمته بعد الأزمة التى نشبت بينه وأحمد العوضى.





وقال وائل عبد العزيز، "كل ما كنت اريد معرفته هو مدى العلاقة التي تجمع بين شقيقتى ياسمين واحمد العوضي خاصة بعد انتشار كثير من الشائعات التى تؤكد وجود علاقة بينهما فضلا عن أنه ترددت أقاويل حول زواج سرى بينهما واتصور ان هذا حقى وهذا ما قلته فى التعليق الخاص بى وخاصة ان ياسمين عبد العزيز لم ترد مطلقا على سواء تليفونيا او عبر السوشيال ميديا لأنها كانت منذ فترة عيد ميلادها قررت قطع العلاقة عبر السوشيال بيننا وذلك بسبب لومى لها بان ما تقوم به لا يليق بها".





وأضاف وائل عبد العزيز "بدلا من ان يرد احمد العوضى بشكل منطقى بل شن على حرب اخرى وقال لى هى اللى بتصرف عليك واقعد مع مين واذا كنت لا تريد ان تجلس معى فهناك رجال اخرى بعائلتها مثل والدها وشقيقها الأكبر".









وأوضح وائل "ياسمين عبد العزيز لم تساعدنى بأى مبلغ مادى ولم تساعدنى فى حياتى العملية كما قيل وان لو كنت غاوى شهرة كنت وافقت على الظهور فى برامج كثيرة لاستغلال الموقف وعرض على عديد من البرامج باموال طائلة وكان اخرها مع الاعلامى وائل الابراشى إلا اننى رفضت تماما هذا الامر".





وأخيرًا قال وائل "رسالتي إلى ياسمين فى النهاية انتى شقيقتى واعتذر عن اى كلمة ضايقتك وانا منذ هذه اللحظة خارج حياتك تماما وربنا يوفقك".





3 احمد العوضي يرد على شقيق وائل عبد العزيز

بعدما أعلن الفنان أحمد العوضي عن ارتباطه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، ونشر صورة برفقتها علي تطبيق "انستجرام" .





وعلق أحمد العوضي على الصورة قائلا : بحبك يا ياسمين.





رد احمد العوضي علي "وائل" شقيق ياسمين عبد العزيز بعد هجومه عليهما بسبب علاقتهم.





وكتب أحمد العوضي من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "انهى بيت اللى ادخله من بابه.. ان كانت هي اللى بتصرف عليه وعلى ابنك اللي مخبيه وراميه وهي بتدفعله مصاريف مدرسته.. باب ايه يا ابنى ادخله هو انا شفت راجل واقف جنبها.. دي واحدة انت مبتعملش حاجة غير أنك بتستنزفها هي ومامتها.. باب ايه يا ابنى الى هدخله من بابه واكلم واحد بيتكلم على عرضه ولحمه قدام الناس.. يا ابنى انا من عين شمس منطقية شعبية اتربيت على ان الأخت والام والست الكلام عليهم من الكبائر.. عربية ايه يا ابنى انا اجرى الحمد لله يعيشني كويس ويجيبلي عربية حلوة وبيت كويس.. بمجهودي وشغلي مش على عرق واحدة ست.. باب ايه يا حبيبي اللي ادخله وانت أصلا عايش باسمها.. انا شقيت على حالي بعرقي.. لكن انت فشلت في كل شيء فشلت كممثل وفشلت كأب وفشلت كأخ وفشلت كبنى ادم".





4 رد ياسمين عبد العزيز علي شقيقها "وائل" بعد هجومه عليها.





ردت الفنانة ياسمين عبد العزيز علي شقيقها وائل عبد العزيز، ونشرت صورة برفقة احمد العوضي علي حسابها الشخصي عبر تطبيق "انستجرام" وعلقت هلي الصورة قائلة : وانا كمان بحبك يا بحبك