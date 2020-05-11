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محافظات

تشغيل مكاتب التأمينات الاجتماعية في شمال سيناء بكامل طاقتها

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:38 ص
احمد صالح
قررت محافظة شمال سيناء، اعاده سير العمل بمكاتب التأمينات الاجتماعية، لإنهاء اجراءات السيارات بكامل القوة الوظيفية اتساقا مع العمل بوحدات وإدارات المرور.

حيث سيتم فتح واستخراج وتجديد رخص القيادة وسداد حصة التأمينات لجميع انواع المركبات، وذلك بناء على موافقة وزيرة التامينات والشؤون الاجتماعية وتعليمات رئاسة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومنطقة تامينات شمال سيناء .

وطالب مكتب التأمينات المواطنين ، بضرورة مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية للحماية من  فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحه المتعاملين والموظفين .

وفي هذا الصدد تقرر ألا يسمح بدخول المكتب إلا لمن يرتدى الكمامات ،الي جانب مراعاة عملية تنظيم الدخول واتباع تعليمات فرد أمن المكتب.

وكانت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة قد أتاحت فتح وحدات المرور بمختلف المحافظات من أجل إنهاء إجراءات ترخيص المركبات الجديدة .
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