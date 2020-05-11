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فن

هاشتاج الفتوة يتصدر تويتر.. ومغردون بنسهر عشان نتابعه

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج الفتوة ، وجاء ذلك بعد الأحداث المثيرة التى شهدتها الحلقة الثامنة عشر بالمسلسل .

فيما جاءت تغريدات رواد تويتر كالتالى :
-ياراجل قسما بالله دنا بسهر مخصوص أتابعه ،من جماله ومن حلاوته حاجه كده اسبيشيال فن محترم وقصة أداء عالي ومتقن شخصيات ناسبت من قام بها فأبدعوا وامتعونا شابووووه لكل من شارك بهذا العمل#الفتوه.

مواهب عظيمة كثيرة ما تبين عظمتها لحد ما ينطوها الدور الصح. 
@AhmedSalahhosny بمسلسل #الفتوة اتقن الدور لدرجة أنه المشاهد ما يقدر يفرق هل هو إنسان جيد ام شرير. هل هو سيء بس عنده بذرة خير، أم طيب وعنده بذرة شر. هل تكرهه أو تتعاطف معه. يجبر المشاهد ان يبحث عن أسباب نفسية لتصرفاته.


-الصراع الداخلي لشخصية عزمي تحفة.. مبين انه الفتوة و معندوش  قلب و بيفتري علي الناس بس ف نفس الوقت جواه شخص ضعيف عايز حد يسنده و الشخص دا ظهر جداا ف مشهد وفاه باباه ،احلي مشهد ف المسلسل  ،شابوو احمد صلاح حسني علي المشهد الرائع
#الفتوة.

بجد شابوه لكل صناع العمل #ياسر_جلال


المسلسل ده جامد جدا ياجماعه افضل مسلسل علي الساحة بجد تصوير اخراج انتاج قصة و سيناريو وكل ممثل عامل الدور بالظبط حاجه روعه شابوه 👏🏻 #الفتوه


مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وإنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.



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