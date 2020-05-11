هاشتاج الفتوة يتصدر تويتر.. ومغردون بنسهر عشان نتابعه

فيما جاءت تغريدات رواد تويتر كالتالى :

-ياراجل قسما بالله دنا بسهر مخصوص أتابعه ،من جماله ومن حلاوته حاجه كده اسبيشيال فن محترم وقصة أداء عالي ومتقن شخصيات ناسبت من قام بها فأبدعوا وامتعونا شابووووه لكل من شارك بهذا العمل# الفتوه .





مواهب عظيمة كثيرة ما تبين عظمتها لحد ما ينطوها الدور الصح.

بمسلسل #الفتوة اتقن الدور لدرجة أنه المشاهد ما يقدر يفرق هل هو إنسان جيد ام شرير. هل هو سيء بس عنده بذرة خير، أم طيب وعنده بذرة شر. هل تكرهه أو تتعاطف معه. يجبر المشاهد ان يبحث عن أسباب نفسية لتصرفاته. @AhmedSalahhosny









-الصراع الداخلي لشخصية عزمي تحفة.. مبين انه الفتوة و معندوش قلب و بيفتري علي الناس بس ف نفس الوقت جواه شخص ضعيف عايز حد يسنده و الشخص دا ظهر جداا ف مشهد وفاه باباه ، احلي مشهد ف المسلسل ، شابوو احمد صلاح حسني علي المشهد الرائع

#الفتوة.





بجد شابوه لكل صناع العمل #ياسر_جلال







