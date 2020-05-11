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رياضة

شاهد مهارات خالد قمر في الحجر المنزلي.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:01 م
خالد قمر
خالد قمر
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نانسي إبراهيم
يحرص خالد قمر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري والزمالك السابق، علي خوض تدريبات منفردة داخل الحجر المنزلي و تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي وضعه الجهاز الفني للفريق السكندري، خلال فترة التوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا المستجد الذي فرضه علي الجميع.

وبسبب توقف النشاط الرياضي في مصر، أصبحت مسابقة الدوري هذا الموسم مهددة بالإلغاء بسبب ضيق الوقت وازدياد مصابي الكورونا كل يوم.

ويقوم " مهاجم الاتحاد السكندري" بتدريبات منفردة بأحد الملاعب المجاورة لمنزله في شهر رمضان المبارك، وذلك من أجل الحفاظ على لياقته البدنية استعدادآ لعودة النشاط الرياضي.

وتوقف الدوري المصري، منذ منتصف مارس الماضي، مع اقتراح استئناف المسابقة في منتصف شهر يوليو المقبل.

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