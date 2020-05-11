القابضة للمياه: خطة للتدريب الالكتروني (Online) للعاملين لمواجهة كورونا‎

افتتح المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، البرنامج التدريبى الأول عن بعد، لقطاع الصرف الصحي بمشاركه 23 شركة تابعة للشركه القابضة وعدد 30 كميائيا.
يأتي ذلك في إطار خطة التدريب الالكتروني للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة، التى تنفذها ادارة دعم ومتابعة مراكز التدريب بالشركة بهدف التعامل مع الظروف الحالية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا والحد من التجمعات.
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وأكد، رئيس الشركة القابضة، أهمية اعتماد التدريب عن بعد كوسيلة اساسية لتدريب العاملين في كافة المجالات التخصصية وتاكيدا للتحول الرقمي والاعتماد علي الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي ثبت فاعليتها وأمنها علي العاملين، وأهمية تنفيذ خطة التدريب لتشمل جميع التخصصات التي تؤدي الي رفع كفاءة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
من جانبها، أكدت غادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، توجيه ادارة دعم مراكز التدريب لتنفيذ خطة التدريب الالكتروني بكفاءه وفاعلية عالية واستخدام المنصات الالكترونية ورفع البرامج التدريبية عليها لتحقيق اعلي استفادة للمشاركين.
وقالت وفاء يوسف مدير عام التدريب إن البرامج التدريبية الأونلاين تحقق الهدف منها فى رفع كفاءه وقدرات العاملين بالشركات التابعة، والشركة اتخذت خطوات سابقة فى هذا المجال وتهيئة البنية التحتية والعناصر الفنية والعلمية التى أتاحت اتخاذ خطوة التحول الرقمى فى العملية التدريبية، حيث أسست الشركة مركزا إقليميا للتدريب بشركة الصرف الصحي بالقاهرة، بالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة.