لامس أجزاء حساسة| تأجيل محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة في مدينة نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل جلسة محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة وملامسة أجزاء حساسة من جسدها كرها عنها، أثناء سيرها بالشارع في بمنطقة مدينة نصر لـ 2 مايو المقبل.

تفاصيل الواقعة



تلقت مباحث قسم شرطة ثالث مدينة نصر، بلاغا من فتاة لم يتجاوز عمرها الثامنة عشرة تتهم شاب بالتحرش بها، وهتك عرضها، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها كرها عنها، أثناء سيرها بالشارع في المنطقة.

وأضافت الفتاة ، أنها أثناء سيرها بالشارع فوجئت بالمتهم يوجه إليها ألفاظا تخدش الحياء ثم لامس أجزاء حساسة من جسدها وفر هاربا.

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحرٍّ أسفرت جهوده عن صحة البلاغ وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعي (م.ن) هارب.