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سيارات

10 نصائح تزيد من مهارات القيادة لديك

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:32 م
نصائح تزيد من مهارات
نصائح تزيد من مهارات القيادة لديك
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اشرف عطية
الكثير من قائدي السيارات لا يعلموا اصول القيادة و هذا ما يتسبب في العديد من حوادث السير فتوجد بعض القواعد التي يجب علي السائقين اتباعها اثناء القيادة لتضمن سلامتك وسلامة من حولك .

1- استمتع بقيادة سيارتك فأنت لست في سباق سرعة .

2- لا تتجاوز السيارة التي امامك .

3- ان اضطررت لتجاوز السيارة التي امامك فلا تقوم بهذة الخطوة من ناحية اليمين و تخطاها من اليسار .

4- راعي ظروف الاخرين فيمكن ان يكونوا في عجلة من امرهم فألتمس لهم الاعزار .

5- اربط حزام الامان لان بدونه لن تعمل الوسائد الهوائية .

6- لا تتجاوز السرعة المقررة .

7- لا تتردد في تشغيل اضواء الانتظار عن حدوث اي شيئ علي الطريق .

8- لا تنسي استخدام الاشارات عند الاتجاة يمينا او يسارا

9- اعتذر للسائقين حولك ان قمت بفعل خطاء ما فالأعتذار من شيم الرجال

10- تفحص الاطارات قبل قيادة سيارتك لانها مسؤولة عن سلامتك وسلامة المحيطين بك

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