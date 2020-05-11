10 نصائح تزيد من مهارات القيادة لديك



الكثير من قائدي السيارات لا يعلموا اصول القيادة و هذا ما يتسبب في العديد من حوادث السير فتوجد بعض القواعد التي يجب علي السائقين اتباعها اثناء القيادة لتضمن سلامتك وسلامة من حولك .





1- استمتع بقيادة سيارتك فأنت لست في سباق سرعة .







2- لا تتجاوز السيارة التي امامك .







3- ان اضطررت لتجاوز السيارة التي امامك فلا تقوم بهذة الخطوة من ناحية اليمين و تخطاها من اليسار .



4- راعي ظروف الاخرين فيمكن ان يكونوا في عجلة من امرهم فألتمس لهم الاعزار .



5- اربط حزام الامان لان بدونه لن تعمل الوسائد الهوائية .



6- لا تتجاوز السرعة المقررة .

7- لا تتردد في تشغيل اضواء الانتظار عن حدوث اي شيئ علي الطريق .



8- لا تنسي استخدام الاشارات عند الاتجاة يمينا او يسارا



9- اعتذر للسائقين حولك ان قمت بفعل خطاء ما فالأعتذار من شيم الرجال



10- تفحص الاطارات قبل قيادة سيارتك لانها مسؤولة عن سلامتك وسلامة المحيطين بك

