10 نصائح تزيد من مهارات القيادة لديك

الكثير من قائدي السيارات لا يعلموا اصول القيادة و هذا ما يتسبب في العديد من حوادث السير فتوجد بعض القواعد التي يجب علي السائقين اتباعها اثناء القيادة لتضمن سلامتك وسلامة من حولك .
1- استمتع بقيادة سيارتك فأنت لست في سباق سرعة .
2- لا تتجاوز السيارة التي امامك .
3- ان اضطررت لتجاوز السيارة التي امامك فلا تقوم بهذة الخطوة من ناحية اليمين و تخطاها من اليسار .
4- راعي ظروف الاخرين فيمكن ان يكونوا في عجلة من امرهم فألتمس لهم الاعزار .
5- اربط حزام الامان لان بدونه لن تعمل الوسائد الهوائية .
6- لا تتجاوز السرعة المقررة .
7- لا تتردد في تشغيل اضواء الانتظار عن حدوث اي شيئ علي الطريق .
8- لا تنسي استخدام الاشارات عند الاتجاة يمينا او يسارا
9- اعتذر للسائقين حولك ان قمت بفعل خطاء ما فالأعتذار من شيم الرجال
10- تفحص الاطارات قبل قيادة سيارتك لانها مسؤولة عن سلامتك وسلامة المحيطين بك