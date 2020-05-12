مسلسل سوق الحرير الحلقة 18.. اختفاء عمران وابنه عمر يبحث عنه

ثم يكتشف الرجال أن عمران في السجن .. في حين تحدث مواجهة ساخنة بين عمران وزوجاته بعد خروجه نتيجة لإصراره على الزواج بشمس، في الوقت نفسه يعرف شحادة بيت غريب ويذهب للمستشفي ليكشف قصة عمران ويتعرف بفؤاد، على صعيد آخر تحاول أم طلال تريد تزويج طلال لابنة عمران.

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون.. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة، ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، ,وسلوم حداد، وكاريس بشار، و,فادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف, وريام كفارنة، وعبد الهادي، وشادي الصفدي، وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم: عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي، ومن تونس النجمة: دارين حداد.





ويعرض المسلسل حاليا على mbc1 وMBC عراق وmbc5 وlbc ومنصة Shahid. Net.. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة.



