AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسلسل سوق الحرير الحلقة 18.. اختفاء عمران وابنه عمر يبحث عنه

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:10 ص
مسلسل سوق الحرير
مسلسل سوق الحرير
Advertisements
سعيد فراج - محمد نحلة
مع انتهاء الحلقة الثامنة عشرة، من المسلسل السوري سوق الحرير، تأكد للجميع أن الإثارة قد عادت للعمل وزادت سخونة الأحداث وأصابت رجال الحارة حالة من القلق مع اختفاء عمران ، وخروج ابنه  عمر  ليبحث عنه  ليجده غريب مرة جديدة ويعيده للبيت. 


ثم يكتشف الرجال أن عمران في السجن .. في حين تحدث مواجهة ساخنة بين عمران وزوجاته بعد خروجه نتيجة لإصراره على الزواج بشمس، في الوقت نفسه يعرف شحادة  بيت غريب ويذهب للمستشفي ليكشف قصة عمران ويتعرف بفؤاد، على صعيد آخر تحاول أم طلال تريد تزويج طلال لابنة عمران. 

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون.. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة، ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، ,وسلوم حداد، وكاريس بشار، و,فادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف, وريام كفارنة، وعبد الهادي، وشادي الصفدي، وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم: عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي، ومن  تونس النجمة: دارين حداد. 

ويعرض المسلسل حاليا على mbc1 وMBC عراق وmbc5 وlbc ومنصة Shahid. Net.. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

وتدور أحداثه في خمسينيات القرن الماضي بمدينة دمشق من خلال عمران ويلعبه بسام كوسا وغريب ويلعبه سلوم حداد ونتابع عمران وهو واحد من كبار تجار سوق الحرير وحياته مع زوجاته الثلاثة وقصة ولديه المولودين في الوقت نفسه وايضا علاقته بباقي تجار سوق الحرير.. وغريب الذي فقد ذاكرته نتيجة لحادث ونتابع تفاصيل حياة كل منهما وهل يلتقيان بعد ذلك؟. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل سوق الحرير الحلقة 14.. صابر يطارد غريب.. ورمزي وشحادة يخططان لفضح عمران وقمر

سوق الحرير الحلقة 15.. شحادة يفضح عمران في السوق وصابر وزياد يبحثون عن غريب في المدينة

مسلسل سوق الحرير الحلقة 16.. قمر تحاول كشف حقيقة ابن صبحية

ترشيحاتنا

فيروس كورونا يضرب ووهان من جديد.. اعرف السبب

ظهور جديد لمحمد صلاح على الإنستجرام..شاهد

متى ليلة القدر 2020 .. ترقبها في 5 أيام

الحفلات والشيشة ممنوعة..السياحة: توضح الأنشطة المتاحة بعد فتح الفنادق وضوابط عملها..فيديو

ياسمين صبري تثير الجدل من جديد في أحدث ظهور لها.. شاهد

تعليق غير متوقع من مدرب بيراميدز على ضم أحمد فتحي ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة أنيقة.. بوسي شلبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

طريقة تحضير المهلبية

تصميم تخيلي جديد لـ مرسيدس SL الجديدة كليا.. صور