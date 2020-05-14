فيديوجراف| أضرار خطيرة للشعرية سريعة التحضير

تمكّن ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر بالدقهلية أمس من كشف لغز العثور على طفلتين شقيقتين متوفيتين في قرية برمبال الجديدة التابعة للمركز، وتبين أن الوفاة نتيجة هبوط في الدورة الدمويه بسبب تناول مواد سامة، حيث تبين أنهما تناولتا وجبة الشعرية سريعة التحضير فاسدة .
اقرأ أيضًا:
وعلى اثر ذلك نصح خبراء التغذية من تناول الشعرية سريعة التحضير نظرا لما تسبب من أمراض خطيرة تؤدي للوفاة كما أكد الدكتور أحمد صبري أخصائى التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لمحاربة السمنة انها تسبّب العديد من الأضرار على الاشخاص بجميع فئاتهم العمرية
اقرأ أيضًا :
ونستعرض المزيد من التفاصيل عن أضرار الشعرية سريعة التحضير من خلال الفيديوجراف التالي.