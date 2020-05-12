المعهد المصرفي: البنوك تواجه تحديات تجنب مخاطر الائتمان.. اعرف التفاصيل





حيث تكون تلك البنوك بعمليات التسهيل البنكي لتحويل الأموال الإلكترونية من شخص أو كيان لأخر مع اجراء حوالة مصرفية من حساب لآخر أو من خلال تحويل نقدي بأحد مكاتب التحويلات.