المعهد المصرفي: البنوك تواجه تحديات تجنب مخاطر الائتمان.. اعرف التفاصيل

قال تقرير صادر عن المعهد المصرفي الذراع التدريبي لـ البنك المركزي، إن هناك تحديات تواجه القطاع المصرفي من خلال تجنب مخاطر الائتمان بالبنوك و التي من أبرزها انخفاض استعدادات البنوك لتحمل درجات عالية من المخاطر نظرا لتراجع معدل الرغبة في تلك المخاطرة.
ذكر تقرير المعهد أن زيادة تعرض المجتمعات غير المتقدمة ذات الأطر التنظيمية و القانونية الهشة بشكل أكبر لظاهرة تجنب المخاطر، بالإضافة لزيادة متطلبت رأس المال والسيولة علي المؤسسات المالية الخاضعة لبعض اللوائح التنظيمية خصوصا الأزمة المالية العالمية.
أشار التقرير إلي أن تلك المتطلبات تعكس هدف منع حدوث أزمة مالية أخري ومماثلة مثل التي كانت في 2008.
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أوضح التقرير أن هناك عددا من القطاعات والمجالات الأكثر تأثيرا بظاهرة " تجنب المخاطر"، من بينها البنوك المراسلة باعتبارها أكثر الجهات المتأثرة بتلك الظاهرة، حيث تكون تلك البنوك بعمليات التسهيل البنكي لتحويل الأموال الإلكترونية من شخص أو كيان لأخر مع اجراء حوالة مصرفية من حساب لآخر أو من خلال تحويل نقدي بأحد مكاتب التحويلات.
ذكر تقرير المعهد أن زيادة تعرض المجتمعات غير المتقدمة ذات الأطر التنظيمية و القانونية الهشة بشكل أكبر لظاهرة تجنب المخاطر، بالإضافة لزيادة متطلبت رأس المال والسيولة علي المؤسسات المالية الخاضعة لبعض اللوائح التنظيمية خصوصا الأزمة المالية العالمية.
أشار التقرير إلي أن تلك المتطلبات تعكس هدف منع حدوث أزمة مالية أخري ومماثلة مثل التي كانت في 2008.
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أوضح التقرير أن هناك عددا من القطاعات والمجالات الأكثر تأثيرا بظاهرة " تجنب المخاطر"، من بينها البنوك المراسلة باعتبارها أكثر الجهات المتأثرة بتلك الظاهرة، حيث تكون تلك البنوك بعمليات التسهيل البنكي لتحويل الأموال الإلكترونية من شخص أو كيان لأخر مع اجراء حوالة مصرفية من حساب لآخر أو من خلال تحويل نقدي بأحد مكاتب التحويلات.