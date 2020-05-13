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تعليم

تمريض حلوان تقدم 14 نصيحة لمرضى السكتة الدماغية في رمضان

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:49 ص
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
تقدم كلية التمريض بجامعة حلوان نصائح عن كيفية الصيام لمرضى السكتة الدماغية، وذلك في إطار حملتها التوعوية الصحية خلال شهر رمضان المبارك والتي تقدم فيها النصائح الطبية للصائمين تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد الكلية.

أوضحت الأستاذة الدكتورة صفاء صلاح أن كلية التمريض تسعى من خلال هذه الحملة التوعوية لتقديم من  نصائح  تخدم صحة الفرد والمجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت أن نصيحة اليوم تقدمها الدكتورة إيناس إبراهيم السيد المدرس بالكلية التمريض. 

مع حلول شهر رمضان تكثر الأسئلة حول قدرة البعض على الصوم ومن بينهم أولئك الذين أصيبوا بسكتة دماغية.

 يذكر أن السكتة الدماغية تحدث عندما يتوقف أو يتعرقل بشدة تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ، مما يحرم أنسجة المخ من الأكسجين الضروري جدا ومواد التغذية الحيوية الأخرى.

ومن جراء ذلك، تتعرض خلايا المخ للموت خلال دقائق قليلة.

في حال أصيب المريض بجلطة دماغية ، يوصى بما يلي:

1- الامتناع عن الصيام خلال السنة الأولى التي تلي السكتة الدماغية.

2-بعد مرور هذه السنة، يجب على المريض مراجعة الطبيب المعالج الذي يكون ملمًا بوضع المريض الحالي لتعديل مواعيد تناول الأدوية و مراجعة إمكانية الصيام.

3- فى حالة سماح الطبيب بالصيام يجب مراعاة عدم المبالغة في تناول الطعام عند وجبة السحور ووجبة الإفطار في حال الصيام.

4- ينبغي تجنب الأطعمة الدهنية والمقالى

5- يوصى بتجنب الأطعمة الغنية بالملح.

6- يوصى بعدم الإكثار من الكربوهيدرات والسكريات البسيطة.

7- تناول منتجات الألبان قليلة الدسم.

8- تناول اللحوم الخالية من الدهون، وكذلك طهوها دون استخدام الدهون المشبعة والمتحولة.

9- تجنب تناول الدهون المشبعة والمتحولة مثل الزيوت المهدرجة جزئيًا.

10- تناول وجبتين من السمك في الأسبوع على الأقل.

11- تناول الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف كالفواكه والخضار. 

12- خلال فترة الإفطار تناول الأطعمة الغنية بالمياه والاهتمام بشرب كميات كافية من السوائل باختلاف مصادرها، لتجنب التعرض للجفاف ولزوجة الدم والحرص على السيطرة على السبب الذي أدى لتكون الجلطة. 

13- يجب اذا شعر المريض في أثناء صيامه بأعراض قصور الدورة الدموية، كالتعرض للدوخة، أو الزغللة، أو برودة الأطراف، والتوهان، وعدم التركيز، فهنا يُنصح بكسر الصيام مع استشارة الطبيب المعالج.

14- يجب توخى الحذر من صيام كبار السن، خاصة الذين تعدوا الـ70 عامًا، لأنهم أكثر عرضة للجفاف والتعرض لجلطة، خاصة إذا كان لديهم تاريخ مسبق لتكوين جلطة وهنا يؤكد أن إفطارهم يكون أكثر امان للحفاظ على صحتهم. 

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