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فيديوجراف.. كيفية صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان

الخميس 14/مايو/2020 - 09:00 ص
منار شعبان


صلاة التهجد من النوافل التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان بل كان صلى الله عليه وسلم يحرص عليها طوال أيام السنة .
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 ارتبطت صلاة التهجد عند المسلمين حاليا بشهر رمضان وبالتحديد في العشر الأواخر من الشهر المبارك ، وصلاة التهجد أو قيام الليل من الصلوات التي يحبها الله عز وجل خاصة وان العبد يتضرع فيها الى المولى عز وجل ويلح له بالدعاء ، فالله عز وجل يحب العبد الحوح في الدعاء . 


من أفضل الأوقات التي يتقرَّب بها العبد إلى خالقه وقت جوف الليل، ومن العبادات التي تُؤدّى فيه ما يُعرف بصلاة التهجُّد.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن كيفية صلاة التهجد وتوقيتها وافضل الادعية اثناء صلاة التهجد من خلال الفيديوجراف التالي.
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