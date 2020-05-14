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تعليم

وزراء ورؤساء مجلس شعب وفنانون .. هؤلاء تخرجوا في جامعة عين شمس

الخميس 14/مايو/2020 - 09:43 ص
قصر الزعفران بجامعة
قصر الزعفران بجامعة عين شمس - أرشيفية
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حسام الفقي
جامعة عين شمس من أقدم الجامعات المصرية وهي في المرتبة الثالثة من بين الجامعات  تخرج فيها رموز عديدة من الفن والسياسة والدين والتنفيذية هؤلاء تعلموا في هذه الجامعة، في هذا التقرير نبرز أهم الشخصيات في جميع المجالات الذين تخرجوا في جامعة عين شمس.

وتخرج الدكتور فاروق عبد الباقي العقدة محافظ للبنك المركزي المصري من  كلية التجارة جامعة عين شمس عام 1965، عمل معيدا في الجامعة وواصل رحلته في اكتساب العلم حيث حصل علي الماجستير من جامعة بنسلفانيا عام 1980 ثم حصل علي الدكتوراة عام 1983 من نفس الجامعة.

الشيخ عماد عفت تخرج في كلية الآداب جامعة عين شمس عام 1991 وشغل منصب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وتوفى بعد إصابته بطلق ناري في أحداث مجلس الوزراء 16 ديسمبر 2011.

تخرج وزير الاعلام الدكتور أسامة هيكل في كلية العلوم بجامعة عين شمس عام1986 وشغل عدة مناصب منها  رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ومنصب رئيس تحرير جريدة الوفد حتي رئيس رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب حتي وزير الاعلام 

وتخرج الفنان الكبير فاروق الفيشاوي  على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس ولد  قرى مركز سرس الليان بمحافظة المنوفية في يوم 5 فبراير عام 1952.

ويعد  الدكتور علي عبد العال احد أبناء جامعة عين شمس حيث  تخرج من كلية  الحقوق جامعة عين شمس وحصل على دبلوم القانون الجنائي من الجامعة ذاتها عام 1974 وهو الان رئيس مجلس النواب الحالي .

حصل الدكتور أحمد ابو الغيط على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس ثم التحق بوزارة الخارجية واختير لمنصب أمين عام جامعة الدول العربية .
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