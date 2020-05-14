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منوعات

شاهد.. مطعم يتبع إجراءات الوقاية من كورونا ويفتح أبوابه للمواطنين

الخميس 14/مايو/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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مريم صليب
بدأت دول الاتحاد الأوروبي تستعد لتخفيف إجراءات الإغلاق التي أعلنتها معظم الدول للوقاية من فيروس كورونا، ومنذ أيام قررت دول الاتحاد العودة للحياة الطبيعية تدريجيًا.

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورا لمطعم في أمستردام قرر إنهاء حالة الإغلاق واستقبال العملاء في المطعم واتباع إجراءات الوقاية في نفس الوقت.

وظهر في الصور تحويل المطعم إلى كهوف مغلقة تكفي شخصين أو أكثر، وارتداء أقنعة أثناء الجلوس في ذلك الكوخ الزجاجي مع مراعاة تعقيمه بشكل جيد بعد خروج العملاء منه.

وقدم ذلك المطعم نموذجا جيدا للتعايش مع فيروس كورونا، ولفت انتباه الاتحاد إلى أنه يمكن استعادة الأنشطة اليومية للمواطنين، ولكن بطرق وقائية أيضًا تحمي من تفشي الفيروس.

جدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى لتخفيف الإجراءات بشكل أكبر ولكن بصورة تدريجية حتى تنتهي الأزمة الاقتصادية ويعود الجميع إلى عمله وتنتهي حالة الطوارئ المفروضة على المواطنين.
شاهد.. مطعم يتبع إجراءات الوقاية من كورونا ويفتح أبوابه للمواطنين
شاهد.. مطعم يتبع إجراءات الوقاية من كورونا ويفتح أبوابه للمواطنين
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