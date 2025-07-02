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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعقد أكثر من 2963 مجلسًا دعويًا ضمن "مجالس الذاكرين" لقراءة كتاب الأذكار

مجالس الذاكرين
مجالس الذاكرين
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف عقد برنامجها الدعوي الأسبوعي "مجالس الذاكرين" مساء كل خميس، من بعد صلاة المغرب وحتى العشاء، في جميع المساجد المشاركة على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز الوعي الديني والتثقيف المجتمعي.

وتقام المجالس هذا الأسبوع، الخميس 3 يوليو 2025، في أكثر من 2963 مسجدًا، حيث ستُقرأ فقرات من كتاب "الأذكار" للإمام النووي، تحديدًا من باب "ما يقول على وضوئه" حتى "باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد"، إلى جانب قراءة سورة يس ومجلس للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتأتي هذه المجالس في إطار الخطة الدعوية لوزارة الأوقاف، والتي تركز على مواجهة التطرف والإرهاب، ومعالجة مظاهر الانحراف الأخلاقي، والعمل على استعادة الشخصية الوطنية المصرية في ضوء القيم الدينية.

وأكدت الوزارة أن هذه المجالس تسعى إلى غرس القيم الإيمانية في النفوس، وتعميق الارتباط بسنة النبي، وتنمية روح الذكر والعبادة، وترسيخ الوعي الديني المعتدل في المجتمع.

وزارة الأوقاف جالس الذاكرين كتاب الأذكار الإمام النووي المساجد

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