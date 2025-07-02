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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مصر والفلبين تتطلعان إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والدينية

وزير الأوقاف يلتقي وزيرة التجارة والصناعة بدولة الفلبين لبحث سُبُل التعاون المشترك
وزير الأوقاف يلتقي وزيرة التجارة والصناعة بدولة الفلبين لبحث سُبُل التعاون المشترك
إيمان طلعت

استقبلت ماريا كريستينا الديجور روكي وزيرة التجارة والصناعة الفلبينية، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المصرية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة مانيلا، بحضور السفير المصري لدى الفلبين السيد نادر زكي، الذي أولى عناية فائقة بجميع الترتيبات المتعلقة بالزيارة، والتنسيق مع الجهات الفلبينية على أعلى مستوى، ونائب السفير السيد محمود صبحي.

وسبق الاجتماعَ لقاءٌ صحفيٌّ في مقر الوزارة، عبّر فيه الجانبان عن تطلع كل من مصر والفلبين إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والدينية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما فيما يتعلق بصناعة المنتجات الحلال وفق الشريعة الإسلامية.

وتناول الاجتماع بحث آفاق التعاون المشترك في ملف تجارة المنتجات الحلال وفق الشريعة الإسلامية، وسُبُل تسريع دخول السلع المصرية والفلبينية إلى أسواق البلدين؛ بما يسهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، كما جرى تنسيق الجهود لضبط معايير الحلال وفقًا للضوابط الشرعية والعلمية، في إطار ما تمثله هذه الصناعة من أهمية استراتيجية للمجتمعات الإسلامية والأسواق العالمية على حد سواء.

وأكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري أن المؤسسات الدينية المصرية وفي مقدمتها وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، على أتم الاستعداد لتقديم المساندة العلمية والشرعية للفلبين في مشروع "منتجات الحلال"، بما يضمن الالتزام التام بالمعايير الدقيقة والموثوقة لهذا القطاع الحيوي.

من جانبها، رحبت الوزيرة بالتعاون مع الجانب المصري في هذا الملف الحيوي، مشيدة بالدور العلمي والديني الرائد الذي تضطلع به المؤسسات المصرية، خاصة في ضبط مفاهيم ومعايير المنتجات الحلال، وتوسيع فرصها في الأسواق الإقليمية والدولية.

ويأمل الجانبان أن تسفر هذه الخطوة عن تدشين شراكة فعالة في مجال الإشراف على منتجات الحلال، وفتح آفاق جديدة أمام التبادل التجاري بين البلدين؛ بما يعزز من فرص الاستفادة المشتركة، ويجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدول في مجالات الاقتصاد والمعرفة والممارسات الدينية الرشيدة.

وزير الأوقاف وزيرة التجارة والصناعة بدولة الفلبين الفلبين

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