قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تراقب تحركات بحرية إيرانية مثيرة للقلق في الخليج وسط تصاعد التوترات
5 أشياء تختفي من حياتنا بصمت.. تعرف عليها
آخر تطورات حادث غرق حفار البترول «آدم مارين 12» بالسويس.. الصحة توضح
مجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار القديم.. اليوم
وزير الشئون النيابية عن إرسال قانون التعليم بنهاية دور الانعقاد: الوقت مزنوق
وزير التنمية المحلية: 61 مليون متر مربع لبناء وحدات بديلة للمستأجرين
وزير الإسكان: أكثر من 328 ألف وحدة مخصصة لحل أزمة الإيجار القديم
هاني سويلم: التعاقد على إحلال 410 منشآت مائية.. ونعمل وفق أعلى المعايير الفنية
هل يشهد البحر المتوسط موجات زلزالية أو تسونامي؟.. خبير جيولوجيا يحسم الجدل
وزير الإسكان يتابع تنفيذ حدائق تلال الفسطاط.. ويطالب بسرعة الإنجاز والتكاتف
مهلة شهر لمنتجي الأسمنت لتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة
موعد يوم عاشوراء لعام 2025 وما فضل صيامه؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في احتفالية اليوم الوطني المصري.. وزير الأوقاف يكرّم وزيري شئون المسلمين والتجارة بالفلبين

وزير الأوقاف يشارك في الاحتفال باليوم الوطني المصري في الفلبين ويُكرّم عددًا من كبار المسئولين الفلبينيين
وزير الأوقاف يشارك في الاحتفال باليوم الوطني المصري في الفلبين ويُكرّم عددًا من كبار المسئولين الفلبينيين
إيمان طلعت

شارك الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في الاحتفال الذي نظَّمته السفارة المصرية في العاصمة الفلبينية مانيلا، بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية، بحضور السفير المصري لدى الفلبين نادر زكي، الذي أولى عناية فائقة بجميع الترتيبات المتعلقة بالزيارة، والتنسيق مع الجهات الفلبينية على أعلى مستوى، وبحضور عدد كبير من كبار المسئولين في الحكومة الفلبينية، ورؤساء البعثات العربية والإسلامية والأجنبية والمنظمات الدولية المعتمدة في مانيلا، إضافة إلى نخبة من كبار رجال الأعمال في دولة الفلبين.

وألقى معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري كلمة بهذه المناسبة، نقل فيها تحيات القيادة السياسية المصرية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين مصر والفلبين وما تحمله من فرص واعدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات التعايش المشترك والتنمية الاقتصادية والتعاون الديني والثقافي، كما عبّر عن سعادته بحفاوة الاستقبال وروح الصداقة التي تجمع الشعبين المصري والفلبيني.

وفي إطار تعزيز جسور التعاون والتقدير المتبادل؛ قدّم وزير الأوقاف درع الوزارة لوزير شئون المسلمين في دولة الفلبين صابودين عبد الرحيم؛ تكريمًا لدوره في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الديني، وتقديرًا لجهوده في خدمة مسلمي الفلبين.

كما قام وزير الأوقاف كذلك بتقديم درع وزارة الأوقاف إلى وزيرة التجارة والصناعة الفلبينية ماريا كريستينا الديجور روكي، خلال لقائه بها بمقر الوزارة، وذلك تقديرًا لدورها في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتعاون القائم في ملف المنتجات الحلال.

ويأتي هذا الحضور رفيع المستوى تأكيدًا لمتانة العلاقات المصرية الفلبينية، وتعبيرًا عن الحرص المشترك على تعميق الشراكة في كافة المجالات، بما يعكس مكانة مصر ورؤيتها للتعاون الدولي القائم على الاحترام والتفاهم والتعاون المشترك.

اليوم الوطني المصري في الفلبين وزير الأوقاف الفلبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

إعصار - أرشيفية

مستقبل مقلق للعالم| جليد القطبين يذوب وأمواج البحار ترتفع والقروش تهاجم الشواطئ .. ماذا يحدث ؟

الموت المفاجئ يضرب من جديد..جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الموت المفاجئ يضرب من جديد.. جمال شعبان يكشف الأسباب والأعراض بعد رحيل المطرب أحمد عامر

الفنان الراحل احمد عامر

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة أحمد عامر.. محبوه يودعونه من مسجد الحريري بسمنود ..صور

الطقس في مصر

تحذيرات جديدة من الأرصاد.. الأمطار مستمرة بهذه المناطق ورياح بالبحر| الطقس

أحمد عامر

موعد ومكان جنازة المطرب أحمد عامر

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

العلبة تخطت 100 جنيه.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

المتهم

تحرش بفتاة أجنبية.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير

المتهمين

القبض على 5 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل بالسيدة زينب

أرشيفية

ضبط متهم بطعن شاب في أحد شوارع المطرية

بالصور

5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت.. تقدر تستغنى عنها بسهولة وتوفر الفاتورة

5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت
5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت
5 أجهزة تستهلك الكهرباء بصمت

5 أعشاب فعّالة لتهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر.. جربها قبل اللجوء للأدوية

5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر
5 أعشاب فعالة لعلاج التوتر

أفضل طرق لشراء سيارة مستعملة دون التعرّض للنصب

شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة
شراء سيارة مستعملة

تسلا تتراجع أمام الصين .. خسائر وانخفاض في الطلب

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

اعتذار مسلم لمصطفي كامل

كنت موجوع.. رسالة مسلم لمصطفى كامل بعد ما دعا عليه

أغنية كاريزما للمطرب شو

“شو” يطرح كليب كاريزما في شراكة مصرية يابانية | فيديو

أحمد عامر

قبل وفاته بساعتين.. ماذا قال المطرب أحمد عامر في آخر منشور له؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: انتٌخبت مصر سفيرة للعالم في 30 يونيو

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: خدعة القرن فى الشرق الأوسط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

المزيد