خالد الجندي: التدين الحقيقي هو التسليم الكامل لله ورسوله

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن فهم الدين لا يقتصر على الحفظ والتكرار، بل يكمن في التطبيق العملي والتسليم الكامل لأوامر الله ورسوله، دون الالتفات للأفكار البشرية أو النظريات الغربية التي قد تُعارض تعاليم الإسلام.

وخلال مشاركته في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون" على قناة dmc، وجّه الشيخ الجندي رسالة مباشرة للمسلمين، قائلا: "أنا كمسلم استفدت إيه لما أسيب كلام النبي وأجري ورا نيتشه أو ماركس أو ويل ديورانت؟! فين عقيدتك؟ فين تسليمك؟ ليه تنهار قدام أي اسم أجنبي؟!".

وأكد أن التدبر لا يعني فقط القراءة أو التلاوة، بل يتجسد في الفعل والاتباع، موضحًا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "خذوا عني مناسككم"، وبيّن أن الحجاب فريضة، فكيف نترك الوحي ونركض خلف آراء أشخاص لا علاقة لهم بديننا؟

كما شدد الجندي على أهمية الإيمان بالغيب والتسليم لله، قائلًا إن القرآن علمنا أن نقول "قل الله أعلم بما لبثوا"، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التسليم هو أساس العقيدة الصحيحة، فلا داعي للبحث عن أجوبة في أفكار الغرب أو شخصياته.

واختتم حديثه بدعوة موجهة للشباب قائلاً: "عايز تربية حقيقية؟ ردّد من قلبك: قل الله أعلم بما لبثوا، واعش بها وسلم لله، فهي مفتاح الإيمان".