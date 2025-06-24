الشيخ خالد الجندي: حب الوطن فطرة داخل كل إنسان

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن فهم معنى الهجرة الحقيقي لا ينفصل عن إدراك قيمة الوطن، مشددًا على أن الوطن يمثل للإنسان كل شيء، فهو الحياة، والمستقبل، والزمن، والذكريات، والسعادة، والانتماء، والولاء، والمحبة.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن حب الوطن ليس مجرد شعور عابر، بل هو فطرة داخل الإنسان، يجري بها دمه، وينبض بها قلبه، حتى لو كان هذا الوطن "كثبان رمل في الصحراء" أو عانى فيه الإنسان من ابتلاءات وأذى.

الشيخ خالد الجندي: حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس

وقال الشيخ خالد الجندي "حتى وإن غادر الإنسان وطنه لضرورة في عمل أو علاج أو تعليم، يبقى الشوق والحنين إليه ساكنًا في النفس والوجدان، لأنه المكان الذي وُلد فيه ونشأ وترعرع، وفيه الأهل والأحباب والذكريات التي لا تُنسى".

واستشهد الشيخ خالد الجندي بكلام الإمام الغزالي، رحمه الله، حين قال: "والبشر يألفون أرضهم على ما بها، وإن كانت قفرًا مستوحشًا"، مؤكدًا أن حب الوطن غريزة متأصلة في النفوس، تجعل الإنسان يستريح للبقاء فيه، ويحن إليه إذا ابتعد، ويدافع عنه إذا هوجم، ويغضب له إذا انتُقص.