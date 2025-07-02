خالد الجندي يرد على مؤيدي نظرية التطور

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن على الناس ألا يسلموا عقولهم وأفكارهم لأي شخص يتكلم في الأمور الغيبية دون علم، محذرًا من الانسياق خلف أفكار مغلوطة يُروّج لها البعض عن أصل الإنسان.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "يجي واحد يقول لك أصل الإنسان أصله قرد، وجايب لك كلام داروين، سيجمون داروين بيقول كذا وكذا ، طيب القرآن بيقول إيه؟ بيقول: (ولقد كرمنا بني آدم)، وبيقول: (إني جاعل في الأرض خليفة)، يعني أول مخلوق بشري هو سيدنا آدم عليه السلام، وأنا مصدق، أنت مش مصدق؟ أنت حر".

وشدد الشيخ الجندي على أن القرآن الكريم وضع أُسسًا واضحة لما يتعلق بعالم الغيب، وقال: "ربنا بيقول: (ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا)..محدش شاف خلق السماوات ولا الأرض ولا حتى خلق نفسه، عشان كده ربنا بيقول: (قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض)، يعني الغيب ملك لله وحده".

وأشار إلى أن الغيب نوعان: غيب زمني وغيب مكاني، موضحًا: "أنا دلوقتي هنا، مش عارف إيه اللي بيحصل في البيت، ومش عارف إيه اللي هيحصل كمان نص ساعة..ده كله من علم الغيب، وربنا سبحانه وتعالى عنده علم الغيب كله، وعنده غيب السماوات والأرض بالكامل".

وتابع: "لا تسلموا أنفسكم في أمور الغيب لناس مغرضين، لا هم فاهمين ولا مؤهلين.. اسمعوا كلام ربنا، كلام الوحي، مش كلام اللي بيتهوا في ظلمات النظريات".