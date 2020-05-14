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فن

بسبب كورونا.. بيلي ايليش تعلن تأجيل جولتها العالمية

الخميس 14/مايو/2020 - 12:55 م
بيلي ايليش
بيلي ايليش
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شروق ابراهيم
كشفت النجمة العالمية بيلي ايليش عن تأجيل الحفلات المتبقية من جولتها العالمية الغنائية "Where do we go"، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتبت بيلي ايليش لجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي: "أنا وفريق عملي نعمل على وضع مواعيد جديدة للحفلات وأعدكم أنكم ستعرفونها قريبا.. ابقوا آمنين".

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وكانت الجولة Where do we go انطلقت في التاسع من شهر مارس في ميامي وكانت ستختم في السابع من شهر سبتمبر المقبل في إندونيسيا.

وتعد هذه الجولة الثالثة لـ بيلي ايليش، وحملت نفس اسم ألبومها الذي طرح في 2019.

وكانت بيلي ايليش طرحت منذ 3 أشهر أغنية No time to die الأغنية الدعائية للفيلم الجديد من سلسلة أفلام جيمس بوند.
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