بيلي ايليش تخترق الاحترازات الوقائية لكورونا .. تفاصيل

شوهدت النجمة الامريكية بيلي ايليش اثناء توجهها لمنزل شقيقها في ساعات متأخرة من الليل لاستكمال تسجيل اغنيات البومها الجديد رغم الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا المستجد التي تمنع الخروج من المنزل في ظل الظروف الراهنة.





والتقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا لها في محيط منزل شقيقها الذي يشاركها صناعة البومها الجديد الذي يعد الثاني في مشوارها الفني.





وقالت شبكة فوكس الامريكية ان كل من ماريا كاري ، بيلي ايليش، فرقة back street boys الغنائية الشهيرة، اليشيا كيز سيقدمون حفلات بث مباشر من منزلهم عن طريق الهواتف، والتي تذهب ارباحها لمساعدة الفرق الطبية التي تتواجد في المستشفيات حاليا وتتصدى لفيروس كورونا المستجد.





يشار إلى أن آخر اعمال بيلي ايليش اغنية No time to die وهي الاغنية الدعائية لفيلم جيمس بوند الجديد الذي يحمل نفس الاسم.



