جامعة القاهرة: المدينة الطلابية مستعدة لاستقبال أفواج أخرى من العائدين من الخارج.. خطة التعايش مع كورونا تحتاج لقرار من التعليم العالي.. والتربية العسكرية متاحة لطلاب السنوات النهائية

أول رد من جامعة القاهرة على خطة التعايش مع كورونا



المدينة الطلابية مستعدة على استقبال المزيد أفواج العائدين من الخارج

حقيقة عودة الطلاب للمدينة الجامعية بعد انتهاء عزل العائدين من الخارج

التربية العسكرية تحذر طلاب فرق النقل من التسجيل بدورتها وعقوبة حرمان 5 سنوات

مع استمرار فترة تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا، تزداد التكهنات بموعد عودة الدراسة لامتحان طلاب الفرق النهائية، وبالتالي عودة الطلاب المغتربين للمدينة الجامعية، في ظل تحذيرات من وزارة الصحة في خطة التعايش مع الفيروس باستبعاد عودة الجامعات والمدارس.



حيث علق الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، على خطة التعايش مع فيروس كورونا التي أعلنتها وزارة الصحة قائلا" إن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات مستمرة في عملها حتى الآن ولا جديد فيها".



وأضاف علم الدين، لـ"صدى البلد"، أن القرارات المتعلقة بعودة الجامعات يجب أن تصدر من وزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات، موضحة أنها ليست مهمة الجامعة بشكل فردي.





وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت في خطتها للتعايش مع فيروس كورونا، 5 جهات لن تعود للعمل حتى انتهاء كورونا، نظرا لوجود خطر كبير من انتشار العدوى بسببها، من أهمها الجامعات والمدارس.











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مشاهد من استقبال جامعة القاهرة أفواج المصريين العائدين من الكويت







يذكر أن الدراسة معلقة بالمدارس والجامعات منذ 15 أبريل الماضي، بقرار من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، وهو ما ترتب عليها إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل بالجامعات واستبدالها بتقديم رسائل بحثية، وتأجيل امتحانات الفرق النهائية لما بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة.



ومن جانبه، قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن عودة الطلاب للمدينة الجامعية بعد إنتهاء فترة العزل الصحي للمصريين العائدين بالخارج، هو سابق لأوانه.



وأضاف الخشت، أن الدولة والجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف العائدين من الخارج، مؤكدًا أن مصر لا تهمل أبناءها، وماتم إنجازه في هذا الملف كبير جدًا.



وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتجهيز المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج، كما تم توفير 4 وجبات يومية لهم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المشروبات والعصائر، وفتح الكافيتريا بكامل طاقتها، وتم التأكد من توفر كافة سبل الراحة لهم مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لسلامتهم.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، على استعداد المدينة الجامعية على استقبال المزيد من المصريين العائدين من الخارج، بعد إنتهاء فترة العزل الصحي للمقيمين الحاليين.



وأضاف علم الدين، لـ"صدى البلد"، أنه حتى الآن لا توجد أية معلومات عن قدوم أفواج جديدة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تستمر أفواج العائدين من الخارج حتى أول يونيو المقبل.



واستقبلت جامعة القاهرة منذ السبت وحتى يوم الإثنين الماضيين عشرة أفواج من المصريين العائدين من دولة الكويت، وتم تسكينهم في المدينة الجامعية، مع توفر لهم كل سبل العيش والإقامة.





وشهدت المدينة الطلابية بجامعة القاهرة، خلال العامين الماضيين، تطوير لعدد من المباني الأساسية بها، بالإضافة إلى دهن الأبواب والغرف، ورصف الطرق وصيانة الإنارة والأدوار.

وعلى الجانب الآخر، قالت إدارة التربية العسكرية بجامعة القاهرة، إنه يمنع على أي طالب من سنوات النقل التسجيل بدورات التربية العسكرية المتاحة في الفترة الحالية ويقتصر التسجيل على السنوات النهائية فقط.



وأضافت التربية العسكرية، أنه في حالة قيام أي طالب من غير خريجي عام 2020 بالتسجيل بدورات التربية العسكرية أو بتسجيل بيانات خاطئة سيتم حرمانة من الحصول على دورة خمس سنوات



وفتحت إدارة التربية العسكرية بجامعة القاهرة، باب التسجيل بدوراتها لطلبة خريجى عام 2020 فقط بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو الماضي، وحتى يوم الاثنين الموافق 18 من الشهر نفسه.





على أن يكون تقديم البحوث للطلبة المسجلين بدورات التربية العسكرية من خلال الإيميل الخاص بموقع التربية العسكرية ([email protected]) بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو الجاري، حتى يوم الثلاثاء الموافق 26 من الشهر نفسه.