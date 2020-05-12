AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مشاهد من استقبال جامعة القاهرة أفواج المصريين العائدين من الكويت فجر اليوم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 09:09 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة يستقبل العائدين من الخارج
Advertisements
عبد الله علي
وصل إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة حتى الآن 10 أفواج من المصريين العائدين من الكويت، كان آخرها وصول الفوج الثامن والتاسع والعاشر فجر أمس، وذلك لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم، وكان في استقبالهم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والذي استقبلهم بالورود، واطمأن على عملية تسكينهم، وتعقيمهم وتعقيم أمتعتهم من خلال كبائن التعقيم الذاتي المتوفرة على أبواب ومداخل المدينة الجامعية.

أعرب العائدون من الكويت، عن تقديرهم للجهود المبذولة لرعايتهم، واهتمام جامعة القاهرة بهم وتوفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم، كما أشادوا بمستوى نظافة الغرف والفرش والتعقيم المستمر للمباني والغرف.


وكانت جامعة القاهرة استقبلت على مدار أيام السبت والأحد والإثنين 10 أفواج من المصريين العائدين من الكويت، وتم تسكينهم وتوفير كافة سبل الإقامة والإعاشة لهم، حيث تم إعداد عيادة طبية متكاملة في المدينة الجامعية على مدار الـ 24 ساعة، كما تم توفير كميات كبيرة من مطهرات اليدين والصابون السائل، مع التعقيم المستمر للمباني والغرف بشكل دوري، وتم توزيع كمامات وقفازات وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، وتوفير كميات كبيرة من الوجبات الجاهزة والمشروبات، وتوفير كافة سبل الراحة مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة الجميع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يطمئن على استقبال المدن الجامعية للعائدين من الخارج

بالصور.. شاهد الأجواء داخل غرف العائدين من الخارج بمدينة جامعة القاهرة

العائدون من الكويت يشيدون بتجهيزات الإقامة بجامعة القاهرة

بالصور.. وصول الفوج الرابع للعائدين من الكويت إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة

جامعة القاهرة توفر شاشات تليفزيون للعائدين من الخارج خلال فترة العزل

ما وجدناه يفوق التوقعات.. العائدون من الكويت يوجهون رسالة شكر إلى الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

هل يجوز إعداد وجبات إفطار للصائمين من زكاة المال؟.. دار الإفتاء تجيب

النائب العام يأمر بسرعة إنهاء التحقيقات فى واقعة مقتل مقاول السلام

استدعاء إلهامي عجينة أمام هيئة مكتب مجلس النواب لسماع أقواله فى اقتحام مستشفى شربين

وزير العدل: عودة المحاكم للعمل بعد العيد وخلال الصيف لتعويض فترة التأجيلات

الكاف يحسم الجدل حول موعد عودة البطولات الأفريقية

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

AdvertisementS

غدا.. بث صلاتي التراويح والتهجد من الجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين

فرض حظر تجول كامل من 30 رمضان حتى انتهاء العيد في السعودية

مصر الـ 9 عالميا.. شاهد.. الأبحاث المصرية الخاصة بعلاج فيروس كورونا

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

هل تفرض الحكومة الحظر الشامل في الأسبوع الأخير من رمضان وعيد الفطر؟.. مصدر يرد

الحقوني أنا زميلتكم وأصبت بكورونا.. قصة وفاة رشا حلمي من الاستغاثة وحتى الجنازة

مصر تأتي قبل إسرائيل وتركيا.. خطة الدولة لتقديم 27 بحثا عالميا للوصول لعلاج كورونا

أمطار تصل للسيول.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة من الخميس حتى الإثنين.. والعظمى 42

يستهدف الفتيات حتى سن 15 عاما.. سكرتير البابا تواضروس الثاني يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل مشروع "بنت الملك"

الصحة: تسجيل 347 إصابة جديدة بـ كورونا..و 11 حالة وفاة

تقارير: الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يشرك الزمالك في كأس العالم للأندية ويصدم الأهلي

قرينة الرئيس توجه التهنئة لـ الممرضين والممرضات في اليوم العالمي للتمريض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التخلص من الانتفاخات والصداع.. 9 فوائد غير متوقعة لتنظيف القولون

الوسواس القهرى الأبرز.. أسباب غير متوقعة وراء السمنة المفرطة

نشرة المرأة والصحة .. 9 أخطاء تعرضك لـ فيروس كورونا .. كندة علوش تتألق برفقة عمرو يوسف