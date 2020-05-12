مشاهد من استقبال جامعة القاهرة أفواج المصريين العائدين من الكويت فجر اليوم

وصل إلى مدينة طلاب جامعة القاهرة بالجيزة حتى الآن 10 أفواج من المصريين العائدين من الكويت، كان آخرها وصول الفوج الثامن والتاسع والعاشر فجر أمس، وذلك لقضاء فترة العزل الاحتياطي لهم، وكان في استقبالهم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والذي استقبلهم بالورود، واطمأن على عملية تسكينهم، وتعقيمهم وتعقيم أمتعتهم من خلال كبائن التعقيم الذاتي المتوفرة على أبواب ومداخل المدينة الجامعية.





أعرب العائدون من الكويت، عن تقديرهم للجهود المبذولة لرعايتهم، واهتمام جامعة القاهرة بهم وتوفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم، كما أشادوا بمستوى نظافة الغرف والفرش والتعقيم المستمر للمباني والغرف.







