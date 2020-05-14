أيهما أفضل لشراء السيارة كاش أم تقسيط

الكثير منا يقع في حيرة عند شراء سيارة جديدة سواء في اختيار الموديل او أن كانت السيارة جديدة مستعملة أم زيرو بالإضافة لطريقة دفع ثمن السيارة.





ويصاب البعض بحيرة بسبب طريقة دفع نقود السيارة، حيث يفضل البعض الدفع كاش والبعض الأخر يفضل عن طريق انظمة التقسيط المختلفة من البنوك أو الشركات.



والحقيقة هي إذا كنت تمتلك مالا وفيرا ولم يتأثر بدفع قيمة السيارة فلا تترد وقم بدفع القيمة كاش لتجنب أعباء التقسيط التي ستدفعك إلى دفع المزيد من النقود .



أما إذا كانت لا تمتلك القيمة المادية للسيارة فيشترط وجود وظيفة ثابته بعقد مسمر لشهور أو اعوام قادمة لا تضيف أعباء أخرى فوق قيمة القسط الشهري.



كما أن هناك أهمية كبيرة للعامل النفسي عند اختيار شراء سيارة بالقسط أو كاش فإذا كنت تشعر بأعباء نفسية كيسرة بسبب مسؤولية الألتزام بدفع الأقسك الشهرية فسيكون شراء السيارة كاش هو الأختيار الامثل بدون تفكير أما أذا كنت تفضل الاحتفاظ بجزء من المال فعليك اللجوء لطريقة التقسيط .





