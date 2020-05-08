قبل شراء سيارة جديدة اتبع هذه النصائح

لا تجري وراء علامة تجاري بعينها لمجرد اعجابك بها ويجب ان تقرأ جيدة عت خبرة المستهلكين في العلامات التجارية المختلفة .





يجب ان تضع في ذهنك المتغيرات المستقبلية لحالتك الإجتماعية في عين الاعتبار بالإضافة إلى ضرورة مناسبة السيارة لظروف البيئة







حاول أن لا تتعدي الميزانية التي وضعتها للشراء يجب ان تحرص على ترك مساحة كافية من الميزانية للمصروفات الاخرى .





يقع الكثير من مالكي السيارات في اخطاء كبيرة عن شراء أي سيارة جديدة مما يسبب خسائرة مادية كبيرة وفي هذا التقرير سنقدم بعض النصائح التي يجب ان تتخذها قبل شراء السيارة .يجب أن تقوم بتجربة السيارة على الطريق للتأكد من راحة الجلوس والقيادة والتجهيزات والمساحة الداخلية لها وتجريب جيمع التكنولوجية في السيارة .إذا كنت متردد في الشراء بين العلامات التجارية المختلفة، فيجب حينها أن تفكر في شراء سيارة مستعملة رخيصة الثمن، حتى لا تخسر كثير من الأموال حال بيع سيارة وهي لا تزال جديدة.