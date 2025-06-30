البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يحتفل بعيد الرسل بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة

ترأس البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، احتفال عيد الآباء الرسل، وذلك بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة.

كذلك، احتفل بالتذكار التاسع والثلاثين السيامة للكهنوتية للأب بولس جرس، حيث بدأ الاحتفال بصلاة اللقان المقدس، ثم ترأس بطريرك الأقباط الكاثوليك صلاة القداس الالهي، حيث شارك في الصلاة الأب بولس جرس، والقمص أنطونيوس سماحة، والأب هدية تامر، رعاة الكاتدرائية.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية قائلًا: كل ما نفعله، أو نقوله ينبغي أن يكون انعكاسًا لتسليم حياتنا للمسيح، كما أكد غبطته أن كل معمد هو مسؤول في الكنيسة، ورسول للرب يسوع، فمن يراه يرى فيه يسوع، ومن يسمعه يسمع فيه يسوع، ومن يعيش معه يشعر بحضور يسوع.

كذلك، شدد غبطة إبراهيم أن الشخص الذي لا يتحلى بروح الله مهما كانت كفاءته، فإنه لا يساوي شيئًا، لأن روح الله قادر دائمًا على تغيير ما بداخلنا.

وقارن بطريرك الأقباط الكاثوليك بين ما فعله الآباء الرسل قبل العنصرة، وما بعدها، مختتمًا كلمته الروحية، بتوضيح الفارق بين شخصية القديس بطرس الرسول، وشخصية القديس بولس الرسول.

وعقب القداس الإلهي، تقابل الأب البطريرك مع اثنين من المرسلين الفرنسيين لجماعة طريق جديد، بصحبة بعض ملتزمي الجماعة بمصر، ملتقطًا معهم بعض الصور التذكارية، إبتهاجا بهذا اللقاء، كما تقابل غبطته أيضًا مع شعب الكاتدرائية، مقدمًا لهم كلمات التشجيع.