الأنبا باسيليوس يفتتح فعاليات الندوة التكوينية الأولى لخدام الإيبارشية

افتتح اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، فعاليات الندوة التكوينية الأولى لخدام الإيبارشية، الذين لم يسبق لهم حضور أي ندوات، وذلك بمبنى الخدمات والتكوين، بسمالوط.

تُقام فعاليات الندوة التكوينية في الفترة من التاسع والعشرين من يونيو الجاري، وحتى الرابع يوليو المقبل، تحت إشراف وتنظيم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب شنودة شفيق.

وألقى الأب المطران كلمة روحية تشجيعية للحاضرين بعنوان "رجاء وسط العاصفة"، مؤكدًا لأبنائه وبناته أهمية الاستفادة من جميع اللقاءات التكوينية، التي تهتم ببناء الخادم.

تدور موضوعات الندوة حول ما يلي: العقيدة، الكتاب المقدس، الطقوس، المجمع الفاتيكاني الثاني، تاريخ الكنيسة، بالإضافة إلى اللقاءات التكوينية التربوية الأخرى.