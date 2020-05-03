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سيارات

لهذا السبب تجنب شراء سيارة سوداء

الأحد 03/مايو/2020 - 08:28 م
العلاقة بين لون السيارة
العلاقة بين لون السيارة و اداء التكييف
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اشرف عطية

مع دخول فصل الصيف يفضل الكثير من قائدي السيارات استخدام التكييف الخاص بسياراتهم للتخفيف من شدة الحرارة داخل السيارة ولكن البعض  لا يعلم ما هي العلاقة بين لون السيارة و اداء التكييف  رغم أنهما علي علاقة وطيدة ببعضهما وهو ما سنعرضه في هذا التقرير .


قد تجد سيارتين جديدتين من التوكيل، لكن تقدم كل واحدة منها برودة مختلفة عن الاخري ولا نعلم السبب وراء هذة المشكلة إلا أنه من الضروري أن تعلم أن لون السيارة قد يلعب دورًا أساسيًا في هذا الأمر .


ويجب أن نأخذ في الاعتبار ان اختيار سيارة تتمتع بلون اسود سيؤدي إلى سحب الحرارة للسيارة وهذا الأمر سوف يشعرك بأن اتكييف في السيارة لا يعمل بالشكل المطلوب علي عكس اختيار سيارة بيضاء فاتحة اللون فلا تمتص الحرارة فسينعكس هذا علي اداء التكييف و ستشعر بدرجة برودة علي عكس السيارة الاخري .


لهذا السبب اذا قمت بشراء سيارة غامقة اللون ووجدت ان التكييف لا يعطيك البرودة المطلوبة من الضروري أن تعلم بأن اللون الغامق هو المتهم في هذا الامر لان اللون الغامق سوف يسحب أشعة الشمس الأمر الذي سيرفع حرارة السيارة من الداخل و يلغي عمل التكييف.

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