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محافظات

غرق أمام الجميع ولم يستطع أحد إنقاذه.. حكاية شاب مات صائما بسبب البطيخ

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:30 ص
حامد احمد عبدالخالق
حامد احمد عبدالخالق
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همت الحسينى

قرر عدم سؤال الغير والاعتماد على نفسه لكسب قوت يومه، حامد ذلك الشاب المكافح سعى وراء الرزق الحلال ليلقى حتفه وهو في نهار رمضان بسبب مظلة تحميه من الشمس.

"حامد " شاي دقهلاوي لم يجد فرصه للعمل بعد ان حاول كثيرا دون جدوى ، فقرر ان يقوم بشراء بطيخ وبيعه بالقرب من قريته للانفاق على اسرته.

أصر حامد على تحدي أشعة الشمس وهو صائم فقام بوضع " شمسيه " على احد جوانب شاطئ البحر على طريق المنصوره بالقرب من قريته ميت مزاح لحمايته وبضاعته من حرارة الشمس ووضع " البطيخ على عربه ليبيعه للماره وسائقى السيارات.

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ولكن شاء القدر أن يموت هذا الشاب في نهار رمضان أثناء سعيه على رزقه ، فقبل يوم وأثناء تجهيزه لفرشته كعادة كل يوم صباحا سقطت المظله " الشمسية" التى كان يستظل تحتها بمياه البحر فحاول شدها الى الخارج فانزلقت قدم الشاب المكافح ليغرق بالمياه.

ذهل المارة من هول المشهد وحاول العديد إنقاذ الشاب ولكن دون جدوى فقد فات الأوان  فاضتروحه إلى بارئها.

تمكن الأهالي من انتشال جثمانه فيما بعد و أوصلوه الى منزله رافضين نقله للمستشفى فما الفائده وقد رحل ليغسل بمنزله ويدفن صائما وهو يجرى على لقمة العيش.

سطر الحزن على أهالي القرية لفقدان هذا الشاب الخلوق الذي عرف بشهامته واخلاقه الطييه.

وتلقى اللواء فاصل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من ادارة النجده يفيد بغرق حامد احمد عبدالخالق  جميل ٢٤ عاما مقيم قرية ميت مزاح التابعه لمركز المنصوره داخل مياه البحر الصغير اثناء محاولته انتشال مظله خاصته كان يقوم بوضعها على جانب الشاطئ لحمايته من الشمس اثناء بيعه البطيخ وانزلقت قدامه وغرق بالمياه.

وحرر محضرا بالواقعه واخطرت النيابه العامة.
غرق أمام الجميع ولم يستطع أحد إنقاذه.. حكاية شاب مات صائما بسبب البطيخ
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