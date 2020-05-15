وزير التربية والتعليم: امتحانات الثانوية العامة في موعدها.. والكشف عن الاستعدادات لها بمؤتمر صحفي الأحد المقبل

طارق شوقي:

مؤتمر صحفي الأحد المقبل لإعلان استعدادات امتحانات الثانوية العامة

٨٨٠ ألف طالب قاموا بتسليم الأبحاث حتى الآن

امتحانات الثانوية العامة في موعدها

قال الدكتور طارق شوقى وزير التعليم ، إن أداء الامتحانات على هيئة أبحاث تجربة جديدة حتى الإدارات المدرسية، موضحا أن المدارس الخاصة قد تستخدم منصة إدمو أو غيرها لذا قد يتكلف الطالب تقديمه ورقيا. على





وأوضح " شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" والمذاع عبر فضائية " اكسترا نيوز" ، أن القاعدة الثابتة تسليم الأبحاث ورقيا او إلكترونيا ، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العام فى موعدها.





اقرأ أيضا





وتابع قائلا :"سيكون هناك مؤتمر صحفى يوم الأحد القادم وسيتم الإعلان عن استعدادات لامتحانات الثانوية العامة بحضور رئيس الوزراء ، وإعلان سبل التعامل مع فيروس كورونا ".





ولفت" وزير التربية والتعليم " إلى أن هناك اجتماعا تم اليوم بين وزراء التعليم في 52 دولة بالمنطقة العربية لمناقشة النظام التعليمى بالدول في ظل أزمة كورنا منهم دول تعقد الامتحانات فى موعدها مثل مصر .



