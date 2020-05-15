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وزير التربية والتعليم: امتحانات الثانوية العامة في موعدها.. والكشف عن الاستعدادات لها بمؤتمر صحفي الأحد المقبل

الجمعة 15/مايو/2020 - 04:47 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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محمود محسن
طارق شوقي: 
مؤتمر صحفي الأحد المقبل لإعلان استعدادات امتحانات الثانوية العامة
٨٨٠ ألف طالب قاموا بتسليم الأبحاث حتى الآن
امتحانات الثانوية العامة في موعدها

قال الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، إن أداء الامتحانات على هيئة أبحاث تجربة جديدة حتى على الإدارات المدرسية، موضحا أن المدارس الخاصة قد تستخدم منصة إدمو أو غيرها لذا قد يتكلف الطالب تقديمه ورقيا.

وأوضح " شوقي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" والمذاع عبر فضائية " اكسترا نيوز" ، أن القاعدة الثابتة تسليم الأبحاث ورقيا او إلكترونيا ، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العام فى موعدها.

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وتابع قائلا :"سيكون هناك مؤتمر صحفى يوم الأحد القادم وسيتم الإعلان عن استعدادات لامتحانات الثانوية العامة بحضور رئيس الوزراء ، وإعلان سبل التعامل مع فيروس كورونا ".

ولفت" وزير التربية والتعليم" إلى أن هناك اجتماعا تم اليوم بين وزراء التعليم في 52 دولة بالمنطقة العربية لمناقشة النظام التعليمى بالدول في ظل أزمة كورنا منهم دول تعقد الامتحانات فى موعدها مثل مصر .

وأضاف :"مصر الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي لم يوجد فيها طالب واحد لم يستكمل عامه دراسي نظاميا ، كما نحاول حل مشكلة مدارس الفرنساوى حيث ترجمة التكليفات مرتفعة جدا لذا نحاول حل تلك الأزمة.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه كان هناك تخوف من أولياء الأمور والطلبة لكل ما هو جديد،  مؤكدا أنه أكثر من ٨٨٠ ألف طالب سلموا الأبحاث حتى الآن.

وأضاف شوقي  أن أكثر من ٢ مليون ونصف قاموا برفع الأبحاث إلكترونيا والباقي سلموه ورقيا.

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التعليم : مؤتمر صحفى الأحد القادم لإعلان استعدات الثانوية العامة

وتابع الوزير أنه أسعدنا استقرار المنظومة التعليمية مؤكدا أنه تم تحديد يوم ١٨ مايو آخر موعد لاستلام الأبحاث.

وأشار  إلى أنه سيتم الإعلان عن كيفية تسليم المشروعات لطلبة التعليم الفني والتي سيتم من خلالها البدء في تسليم الأبحاث يوم ١٨ مايو.

وقال إنه سيتم استخدام نفس المنصة خارج مصر بالنسبة للطلاب العالقين في الخارج بدلا من التواجد بالسفارة ومن الممكن استخدامها خارج مصر
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