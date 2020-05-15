توقعات نهاية مسلسل البرنس .. مصير فتحي وعبير .. بالفيديو

أحدث مسلسل البرنس ضجة كبيرة منذ بداية الحلقة الأولي حيث التف معظم الشعب المصري بمختلف الفئات العمرية خلف رضوان البرنس بعد دخولة السجن.
و قامت عدسة صدى البلد باستطلاع آراء المواطنين حول مصير أخوات رضوان ( البرنس ) بعد خروجه من السجن
و جاءت بعض الأراء و التوقعات كالآتي:
حيث قال هلال إن رمضان عليه أن يقتل فتحي و عبير و رأفت نظرا لما قاموا به من قتل أولاده أو الشهادة الزور مما أدي إلى سجنه 7 سنوات.
بينما قال شريف إنه يجب أن يقتل جميع إخوته ما عدا عادل و نورا لأنهما لميوافقاا على قتل عائلة رضوان من البداية.