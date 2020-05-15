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فن

توقعات نهاية مسلسل البرنس .. مصير فتحي وعبير .. بالفيديو

الجمعة 15/مايو/2020 - 05:42 م
صدى البلد
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محمد هاني _ عدسة: هدير عبده

أحدث مسلسل البرنس ضجة كبيرة منذ بداية الحلقة الأولي  حيث التف معظم الشعب المصري بمختلف الفئات العمرية خلف رضوان البرنس بعد دخولة السجن. 


و قامت عدسة صدى البلد باستطلاع آراء المواطنين حول مصير أخوات رضوان ( البرنس ) بعد خروجه من السجن

و جاءت بعض الأراء و التوقعات كالآتي:


حيث قال هلال إن رمضان عليه أن يقتل فتحي و عبير و رأفت نظرا لما قاموا به من قتل أولاده أو الشهادة الزور مما أدي إلى سجنه 7 سنوات.



بينما قال شريف إنه يجب أن يقتل جميع إخوته ما عدا عادل و نورا لأنهما لميوافقاا على قتل عائلة رضوان من البداية.

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