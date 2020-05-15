كوميديا في إسرائيل.. رئيس الكنيست يستقيل من منصبه للمرة الثانية

تشهد الساحة الإسرائيلية كوميديا سوداء فيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة التي كان مقرر لها أداء اليمين الدستورية، أمس الخميس، وتم تأجيله إلى يوم الأحد بسبب احتجاجات أعضاء حزب الليكود.





وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تعيين وزير الخارجية السابق، يسرائيل كاتس في منصب وزير المالية، في إطار توزيع الحقائب الوزارية تمهيدا لأداء الحكومة اليمين يوم الأحد.





وكان رئيس الكنيست، بيني غانتس تقدم باستقالته من المنصب، لكنه على خلفية ازمة توزيع الحقائب الوزارية، سحب الاستقالة، وعاد اليوم ليقدمها مرة أخرى، بحسب موقع "والا" الإسرائيلي.





وكان نتنياهو، عين وزير الأمن الداخلي السابق، جلعاد اردان، سفيرا لإسرائيل في الأمم المتحدة وواشنطن، وهو الأمر الذي أثار انتقادات شديدة ضد نتنياهو، وقال البروفيسور بيني ميلر، استاذ العلاقات الدولية بجامعة حيفا، إن هذا التعيين يفتقد إلى المنطق، خاصة في ظل ضعف الخبرة السياسية التي يتمتع بها أردان.