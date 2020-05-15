خالد سليم يطمئن جمهوره: هنعدي من المحنة دي

وجه الفنان خالد سليم رسالة خاصة لجمهوره من خلال حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب خالد سليم "جمعة مباركة عليكم جميعًا... إن شاء الله هنعدي من المحنة دي وحياتنا هترجع احسن من الأول.. ربنا يحفظكم انتم وحبايبكم ويفرح قلوبكم".





وكان النجم خالد سليم ، كشف مؤخرا أن انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، هو سبب تأجيل طرح كليبه الجديد "اللى فات مات"، مطالبا أبناء الشعب المصرى بمواجهة هذا الفيروس بالالتزام بالإرشادات الطبية والصحية والتعاون بين الجميع حتى القضاء عليه.





وقال سليم: "بسبب الظروف اللى بتمر على مصر والعالم كله معرفتش أنزل حاجة وأبقا فرحان بيها وفى ناس بتعانى وناس تعبانة وممكن مرض يؤثر على حياتها وممكن يكون حاجة صعبة فى حياتهم".





وأضاف سليم: "قررت أنا وفريق العمل تأجيل نزول الكليب حتى هدوء الأوضاع، وأقدر أفرح بيها وأفرح الناس بيها".



