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ديني

لم أنجب.. داعية إسلامي ينصح امرأة وزوجها بالمداوامة على هذا الأمر

السبت 16/مايو/2020 - 07:01 ص
يارا زكريا
"لم انجب فماذا أفعل؟ وما أجر الصبر والثواب عند الله؟".. سؤال ورد إلى برنامج « الدنيا بخير»، مع الإعلامية « لمياء فهمي»، المذاع على « قناة الحياة».

وأجاب الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، قائلًا: إن الأولاد هبة من الله - سبحانه وتعالى-  فهو القائل: « يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ  أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ»، ( سورة الشورى: الآياتان 49، 50).


وتابع أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر أنه على الزوجة أن تأخذ بالأسباب فتستشير طبيبًا و تتابع معه ولا تيأس من رحمة الله - تعالى-، إضافة إلى أن  تقوم هي وزوجها في الليالي الفاضلة كليلة الاثنين والجمعة بالصلاة لله - عز وجل- والإكثار من الاستغفار.

واستدل الداعية الإسلامي في بيانه فضل الإستغفار في الرزق بالأولاد والأموال بقوله - سبحانه-: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا  وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا»، ( سورة نوح: الآيات 10، 11، 12).

وأوضح أن من أصابه تأخر في الإنجاب يستغفر الله كثيرًا مع الأخذ بالأسباب، وكذا من أصابه فقر أو أي ضيق أو كرب، لافتًا: النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يستغفر الله في اليوم ٧٠ مرة وقيل ١٠٠ مرة، فما بالنا نحن البشر العاديين. 


سيدة لم تنجب تسأل عالما أزهريا أيهما أفضل الأضحية أم الحقن المجهري؟

في سياق متصل، سألت متصلة الدكتور عصام الروبي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، خلال برنامج " منهج حياة " المذاع على فضائية العاصمة : «أيهما أفضل شراء أضحية أم توفير المبلغ لإجراء عملية حقن مجهري خاصة وأنها متزوجة منذ ثلاث سنوات ولم تنجب؟».

وقال الروبي: "إذا كنت لم تضح من قبل فاشتري الأضحية وتقربي بها إلى الله لعل الله يجعل عندها الفرج القريب بالذرية الصالحة دون الحاجة إلى الحقن المجهري، أما إذا كنت قد ضحيتي من قبل فلا بأس إن ادخرتي المال للحقن المجهري ولك أجر النية ولا شيء عليك بإذن الله".


تعليق علي جمعة على رجل أخفى عدم قدرته على الإنجاب وصارحها بعد الزواج:

في ذات السياق، وجه شخص سؤالا للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، يقول فيه: "صديقي تزوج بامرأة وصارحها بعد الزواج أنه لا ينجب فهل عقد الزواج صحيح ؟" .

ورد المفتي السابق : نعم عقد الزواج صحيح لأن هذا الأمر ليس بيده ولا بيد الأطباء ومرده الى الله، فهو القائل: " يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ  أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا".


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