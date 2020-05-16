حميات إمبابة: العزل الذاتي للمرضى في البيت أفضل بكثير من المستشفى

أكد الدكتور ماهر الجارحى نائب مدير مستشفى حميات إمبابة ، ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، قائلا: "فيروس كورونا بعد كده هيبقى حاجة عادية في المستقبل".





وقال خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن العزل الذاتي للمرضى في البيت أفضل بكثير من المستشفى إذا كانت الحالة تسمح بذلك ولا تحتاج لأجهزة تنفس صناعى.





وأوضح أن فيروس كورونا يدخل على الدم وكرات الدم الحمراء، ويتسبب في كسرها، وينتج عنه حديد يؤدى لجلطات في الرئتين وبالتالي يؤدى للوفاة السريعة، مضيفًا: "بخاف من المريض اللى مش عليه أعراض، لأنه يعدى الناس كبار السن.. هؤلاء أخطر بكثير من الذين عليهم أعراض.. فيروس كورونا شرس وابن لذينا".





استيائه من تعامل المواطنين مع الإجراءات الاحترازية في مواجهه فيروس كورونا ، موضحًا: "بعض الناس لم تنفذ أي شيء من الإجراءات الاحترازية في مواجهة ". وأعرب الجارحى عنكورونا





وأعرب نائب مدير مستشفى حميات إمبابة ، عن استيائه من تعامل المواطنين مع الإجراءات الاحترازية في مواجهه فيروس كورونا، موضحًا: "بعض الناس لم تنفذ أي شيء من الإجراءات الاحترازية في مواجهة كورنا".











