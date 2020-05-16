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أخبار العالم

45 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب

السبت 16/مايو/2020 - 12:55 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 45 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6652.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة المغربية محمد اليوبي قوله "توزيع الحالات الجديدة هم بالأساس مدينة الدار البيضاء بحكم بؤرة في وحدة صناعية وبدرجة أقل مدينة طنجة بحكم بؤرتين عائليتين".


وأوضح اليوبي أن المغرب لم يسجل أي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ليظل عدد الوفيات ثابتًا عند 190 حالة، بما يمثل 2.9% من حالات الإصابة.

وأضاف اليوبي أن البلاد سجلت 90 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في المغرب إلى 3400.

وصرح اليوبي بأن "الحالات التي تماثلت للشفاء تفوق الحالات النشطة التي لاتزال قيد العلاج والتتبع الصحي".

ودعا المواطنين إلى توخي مزيد من "الحيطة والحذر" لأنه "لا تزال هناك بؤر". وقال إن "مؤشر عتبة انتشار المرض لم ينزل عن 1 أوأقل التي تمكن من التحكم أكثر فأكثر في انتشار المرض".
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