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أخبار العالم

أكثر من 4.5 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

الجمعة 15/مايو/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت بيانات موقع "وورلد ميتر" ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا لتتخطى حاجز الـ 4.5 مليون إصابة.

وأوضح الموقع أن عدد الإصابات بالفيروس حول العالم بلغ 4,609,337 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات حتى اليوم الجمعة، 307,496 ألف إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 1,742,455 شخصا.

وسجلت الولايات المتحدة 1480440 إصابة و 88300 حالة وفاة، فيما سجلت اسبانيا 274367 إصابة و 27459 وفاة.

وسجلت روسيا 262843 ألف إصابة و2418 وفاة، فيما سجلت بريطانيا 236711 إصابة و 33998 وفاة.

وسجلت إيطاليا 223885 إصابة و31610 وفيات، كما سجلت البرازيل 212198 و 14455 وفاة.
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