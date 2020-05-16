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محافظات

محافظ بني سويف: المدينة الجامعية جاهزة لاستقبال 1205 من العالقين بالخارج

السبت 16/مايو/2020 - 02:12 ص
المدينة الجامعية
المدينة الجامعية
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محمد عبد الحليم
أكد الدكتور محمد هاني غينم محافظ بني سويف أنه تم تجهيز المدينة الجامعية "بنين" لاستقبال 1205 مواطنين مصريين من العائدين من الخارج على 3 أفواج، ومن المقرر أن يصل أول فوجين "مساء أمس ".

مشيرا إلى أنه تم توفير كل متطلبات الإعاشة المناسبة، ووسائل الترفيه  والرياضة، وتم دعم المدينة بالاجراءات الوقائية والاحترازية طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وفي اطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في هذا الشأن ،والتي تنفذها الحكومة وفق خطة محكمة تضم كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية. 

أوضح محافظ بني سويف أنه تم دعم المدينة بمبردات المياه التي تم توفيرها لكل المباني المجهزة ، وسخانات المياه ، وشنط المستلزمات  الوقائية التي سيتم تسليمها للعائدين عند وصولهم للمبنى، وبوابة التعقيم الخارجية، ووسائل الترفيه والتسلية كالشاشات التليفزيون والرياضة كتوفير أجهزة جيمانيزيوم ،  وصالات الطعام التى تمت مراعاة الإجراءات الوقائية بها، وتم توفير مخزون  مناسب من المواد الغذائية، وغيرها من التجهيزات التي وفرتها المحافظة بالتنسيق مع التضامن والمجتمع المدني والجامعة .

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وأشار محافظ بني سويف إلى الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة لتجهيز مقر المدينة الجامعية بداية من تشكيل لجنة تجهيز المقر من ديوان عام المحافظة  ، والتي تم تكليفها  لمتابعة أعمال  التجهيز بالتعاون مع الجامعة ومديرية التضامن وكافة الجهات ذات الصلة والمعاونة والمجتمع المدني. 

وقال المحافظ أنه تمت مراجعة كل التفاصيل الخاصة بتجهيز المدينة ، وذلك من خلال اجتماعات متكررة مع فريق العمل المختص ، وزيارات ميدانية على مدار الساعة ، مشيرا إلى أنه قام بزيارة المقر أكثر من مرة لمراجعة كل التفاصيل والمتطلبات التي تم الاتفاق عليها خلال  الاجتماعات  مع فريق العمل المختص والزيارات الميدانية السابقة .

وتم التوجيه " خلال المتابعات الميدانية السابقة "  بتلافي بعض الملاحظات ، وتكثيف العمل حتى الانتهاء منها قبل وصول المصريين العائدين من الخارج بوقت كافٍ ، مثنيا  على الجهود المبذولة في وقت قياسي ، والروح القوية التي عمل  بها فريق العمل ، مشيرا إلى أنه تم وضع نظام متابعة يتابع  المدينة على مدار الساعة طوال فترة إقامة المواطنين بها " المدة المقررة للعزل الصحي ".
محافظ بني سويف: المدينة الجامعية جاهزة لاستقبال 1205 من العالقين بالخارج
محافظ بني سويف: المدينة الجامعية جاهزة لاستقبال 1205 من العالقين بالخارج
محافظ بني سويف: المدينة الجامعية جاهزة لاستقبال 1205 من العالقين بالخارج
محافظ بني سويف: المدينة الجامعية جاهزة لاستقبال 1205 من العالقين بالخارج
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