احتفال هبة عبدالغني وفريق عمل مسلسل ليالينا 80 بانتهاء التصوير.. شاهد

احتفلت الفنانة هبة عبد الغني ، صباح اليوم مع فريق عمل مسلسل " ليالينا"، بانتهاء تصوير المسلسل، الذي يتم عرضه خلال ماراثون رمضان الحالي 2020، في استوديوهات العدل جروب بمنطقة شبرامنت، وذلك في أجواء يسودها الحب والمودة بين كل العاملين بالمسلسل في حضور مؤلف العمل أحمد عبد الفتاح والمخرج أحمد صالح.





وتلقت هبة عبد الغني ، العديد من الاشادات وردود الفعل الإيجابية و المشيدة بتقديمها شخصية (راوية)، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، خاصة أنها شخصية مختلفة تماما عن شخصية صافي التي تقدمها في مسلسل "فرصة تانية" الذي يتم عرضه خلال موسم رمضان الحالي 2020، حيث أن شخصية (رواية)، هي ممرضة تسكن في حي شبرا العريق، وتكون الشقيقة الكبرى لكلًا من (أمير ) الشخصية التي يقدمها الفنان الشاب ''محمد رشاد '' و (بدرية )الشخصية التي تقدمها '' نهى عابدين '' ، كما تجمعها صداقة قوية مع ( رقية ) الشخصية التي تجسدها الفنانة '' صابرين''، بينما شخصية صافي، وهي سكرتيرة تريد خطف زوج من زوجته.





يشار إلي أن مسلسل "ليالينا" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات، ويشارك فى بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل ، هبة عبدالغني ، منة عرفة، محمد علي رزق، حسني شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب.





وعلى جانب آخر خلقت الفنانة هبة عبد الغني حالة من الجدل بسبب شخصيتها في مسلسل فرصة تانية، الذي يتم عرضه خلال السباق الرمضاني الحالي 2020، خاصة أن شخصية صافي التي تلعبها، شخصية محيرة ما بين التعاطف معها او كرهها لكنها تريد الزواج من رجل متزوج وخطفه من زوجته.





ويعد هذا المسلسل التعاون الأول الذي يجمع هبة مع كل من المؤلف محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم و المخرج مرقس عادل، الي جانب كونه ثاني عمل يجمع هبة وياسمين صبري، بعدما قدما سويا مسلسل "الحصان الأسود" الذي عرض في رمضان 2017، و ثاني بطولة مطلقة للنجمة ياسمين صبري بالساحة الدرامية، وهو من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي.





يشارك في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.

مسلسل '' فرصة تانيه '' معالجه دراميه محمد سيد بشير ، و تأليف مصطفي جمال هاشم ، وإخراج مرقس عادل.



