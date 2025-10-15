سكك حديد مصر تسير الرحلة 25 ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 تنفيذ رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء من جمهورية السودان، وذلك بتسيير القطار رقم 25 منذ انطلاق المبادرة، ليصل بذلك إجمالي من تم نقلهم عبر رحلات المبادرة إلى 23 ألفًا و764 راكبًا حتى الآن وذلك في إطار استمرار الدور المصري الداعم للأشقاء السودانيين وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل .

حيث انطلقت صباح اليوم رحلة القطتر رقم 1940 من محطة مصر برمسيس وعلي متنها مئات من الاسر السودانية متجهة إلى أسوان، ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعاود رحلته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار جهودها لتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لتيسير إجراءات السفر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعكس الثوابت المصرية في تقديم الدعم للأشقاء السودانيين وتسهيل عودتهم الآمنة إلى بلادهم.