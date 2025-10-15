قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الرئيس السيسي كان صمام أمان مصر في التصدي لمحاولات تهجير أهل غزة
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة
تصفيات المونديال.. نجم الجزائر يخطف لقب «الهداف» من محمد صلاح
فرص عمل فى الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة الجيزة
إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي
الرئيس السيسي والبرهان يبحثان مستجدات الأوضاع في السودان وملف مياه النيل
الداخلية تشارك ذوى الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى
شوبير يكشف مفاجأة بشأن تنازل زيزو عن مستحقاته لدي الزمالك
فرص عمل بالإمارات برواتب تصل إلى 2200 درهم شهريًا
غلق باب الترشح لانتخابات النواب.. الجيزة تستقبل 155 مرشحا على النظام الفردي
الرئيس السيسي يؤكد ثوابت الموقف المصري تجاه السودان
الصحة تطلب الاستعانة بـ أطباء بالمعاش.. الشروط وطرق التقديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سكك حديد مصر تسير الرحلة 25 ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
حمادة خطاب

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 تنفيذ رحلات مبادرة العودة الطوعية للأشقاء من جمهورية السودان، وذلك بتسيير القطار رقم 25 منذ انطلاق المبادرة، ليصل بذلك إجمالي من تم نقلهم عبر رحلات المبادرة إلى 23 ألفًا و764 راكبًا حتى الآن وذلك في إطار استمرار الدور المصري الداعم للأشقاء السودانيين وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل .

حيث انطلقت صباح اليوم رحلة القطتر رقم 1940 من محطة مصر برمسيس وعلي متنها مئات من الاسر السودانية متجهة إلى أسوان، ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعاود رحلته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرار جهودها لتوفير كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لتيسير إجراءات السفر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعكس الثوابت المصرية في تقديم الدعم للأشقاء السودانيين وتسهيل عودتهم الآمنة إلى بلادهم.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر السودان العودة الطوعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

شوبير

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

ترامب ورئيس الفيفا

الاستيلاء على الشوارع تقلق ترامب.. ويُهدّد بنقل مباريات كأس العالم من بوسطن

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: صناعة الفتوى مسؤولية جماعية تقوم على الشورى والعقل الجمعي ولا تحتمل الانفراد بالرأي

مفتي الجمهورية: صناعة الفتوى مسؤولية جماعية ترتكز على الشورى والعقل الجمعي

عميدة كلية التمريض بجامعة بنها: الأزهر الشريف دوره محوري في ترسيخ القيم والأخلاق في نفوس الشباب

عميدة تمريض بنها: الأزهر له دور محوري في ترسيخ القيم والأخلاق لدى الشباب

أوقاف مطروح تنظّم ندوة توعوية حول خطورة التنمر بجامعة مطروح

أوقاف مطروح تنظّم ندوة توعوية حول خطورة التنمر بجامعة مطروح

بالصور

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

سكودا
سكودا
سكودا

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد
عزة سعيد
عزة سعيد

لمطاردة السيارات الكهربائية .. جنرال موتورز تتخلى عن حلمها بالهيدروجين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد