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أخبار العالم

شعب عظيم.. ترامب يتفاعل مع الاعتداء على مراسل صحفي في نيويورك.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 10:10 م
منع مراسل من تغطية
منع مراسل من تغطية مظاهرة ضد إجراءات كورونا في نيويورك
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رحيم يسري
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعادة نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يظهر فيها مراسل صحفي يتعرض للاعتداء من قبل مجموعة من المتظاهرين الرافضين للإغلاق المفروض لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد-19".

أعاد ترامب نشر تغريدة المراسل مرتين، ويظهر في المقطع متظاهرون موالون لترامب، يرفضون استمرار إجراءات الغلق، لكنهم بدأو في صب غضبهم نحو المراسل، الذي كان يغطي التظاهرة، بحسب موقع "بيزنس انسايدر".

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تعرض المراسل المحلي للاعتداء حسبما قال، ونشر كيفين فيسي المقطع يظهر فيه مجموعة من المتظاهرين في ولاية نيويورك، غير ملتزمين بإجراءات الوقاية مثل مسافات التباعد الاجتماعي، أو ارتداء الكمامات يهاجمون المراسل واصفينه بمصطلحات يرددها الرئيس ترامب مثل "أخبار كاذبة"، بينما اتهمه أحدهم بمعاداة الشعب وأن الصحفيين "قتلة".

وواجه كيفين انتقادات واسعة من المتظاهرين حينما كان يطلب منهم الابتعاد لمسافة معين، بينما طالبه المتظاهرون بالعودة للمنزل لأنه يروج للأخبار الكاذبة.

من جانبه قال المراسل عندما نشر المقطع في تغريدة على تويتر "لن أنسى أبدا ما حدث اليوم.. لقد تمت إهانتي ومطارتي من قبل أناس يرفضون ارتداء كمامات طبية وسط تفشي الوباء"، موضحا أنه كان هناك لتغطية الحدث وتوصيل أصواتهم، لكن ذلك ما حدث في النهاية.

بدوره، أعاد ترامب نشر تغريدة المراسل، قائلا "شعب عظيم"، ملحا إلى أن الشعب مما تروجه الصحافة ولا يتحمل أكثر من ذلك.

بينما اعتذرت المجموعة المنظمة للمظاهرة عما حدث مع المراسل، موضحة أنها تود الاعتذار عما حدث مع كيفين، مشيرة إلى ان قلة هي من حاولت مضايقته ومنعه من تادية عمله، مشددة على أنهم ليسوا من منتسبي الحركة بشكل رسمي.

وتأتي المظاهرات بعد قرار حاكم ولاية نيويورك أندرو كورمو تمديد الإغلاق الحالي المفروض لمواجهة كورونا، حتى 13 يونيو، والسماح لبعض أجزاء من الولاية ببدء المرحلة الأولى من تشغيل الاقتصاد.
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