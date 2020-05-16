الرمحي: إجراءات الشراء من «بي تك» لصحفيي المؤسسات القومية بدون ضامن

قال الكاتب الصحفى حماد الرمحى ، عضو نقابة الصحفيين، إن اجراءات الحصول على السلع من شركة بى تك ستكون "بدون ضامن" للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف الرمحى فى تصريحات لـ " صدى البلد " ان المؤسسات القومية تقوم بضمان الصحفي العامل بها، أما الزملاء العاملين فى المؤسسات الخاصة فلابد من احضار ضامن .

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وحول الإجراءات المطلوبة ، قال الرمحى إنه على الزملاء العاملون بالمؤسسات القومية قبل التعامل مع "بي تك"، أن يحصلوا على خطاب واستمارة "بي تك" من النقابة، ويقومون باعتماد الخطاب من مؤسستهم، ثم يسلمونها بالنقابة.

وأعلن الرمحى فى وقت سابق حول موافقة مؤسسة الأهرام على تطبيق البروتوكول الموقع بين نقابة الصحفيين وشركة «بي .تك» للتجارة، والذي يسمح للصحفيين بشراء كافة السلع «الكهربائية والإلكترونية والمنزلية» .

وأضاف أن التسهيلات المقدمة هى الشراء بالتقسيط وبدون مقدم وإعفاء الصحفيين من إجراءت الإستعلام سواء في عنوان العمل أو السكن و إعفاء الصحفيين من رسوم الإستعلام وإعفاء الصحفيين من رسوم الشحن والتفريغ.

وأكد الرمح "يُمنح الصحفيين تخفيضًا 50% على سعر الفائدة والبيع، بفائدة 12% على منتجات توكيلات شركة «بي تك»، وفائدة 14% لباقي الشركات والتسليم فوري ومن أى فرع من فروع «بي تك» على مستوى الجمهورية.

