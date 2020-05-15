الرمحى: الأهرام توافق على تطبيق بروتوكول «بي .تك» مع نقابة الصحفيين

قال حماد الرمحى عضو نقابة الصحفيين ، إن مؤسسة الأهرام ، وافقت على تطبيق البروتوكول الموقع بين نقابة الصحفيين وشركة «بي .تك» للتجارة .

وأوضح الرمحى فى تصريحات له أن البروتوكول يسمح للصحفيين بشراء كافة السلع «الكهربائية والإلكترونية والمنزلية» .

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وحول التسهيلات المقدمة للصحفيين ، قال الرمحى التسهيلات على الشراء بالتقسيط وبدون مقدم وإعفاء الصحفيين من إجراءت الإستعلام سواء في عنوان العمل أو السكن ، وإعفاء الصحفيين من رسوم الإستعلام.

وتابع الرمحى : أيضا إعفاء الصحفيين من رسوم الشحن والتفريغ ، ومنح الصحفيين تخفيضًا 50% على سعر الفائدة ، والبيع بفائدة 12% على منتجات توكيلات شركة «بي تك»، وفائدة 14% لباقي الشركات ، والتسليم فوري ومن أى فرع من فروع «بي تك» على مستوى الجمهورية.

وأكد الرمحى انه فور التواصل مع الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أكد أنه أصدر تعليمات لشؤن العاملين بمؤسسة الأهرام باعتماد وتيسير كافة الإجراءات الخاصة بهذا البروتوكول، تيسيرا علي الزملاء الصحفيين.