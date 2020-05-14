AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

«الصحفيين» توفر خدمة حجز تذاكر القطارات خلال عيد الفطر بالنقابة

الخميس 14/مايو/2020 - 01:51 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، على توفير إمكانية حجز تذاكر القطارات من خلال المكتب الموجود بالنقابة، خلال فترة عيد الفطر المبارك بداية من اليوم، وذلك بعد أن كان الحصول على التذاكر خلال فترة العيد من خلال محطات السكة الحديد فقط. 

وأضاف محمد يحيي يوسف أنه تم التواصل مع المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتوفير تذاكر العيد من خلال مكتب التذاكر الموجود فى النقابة ،ونظرا للزحام الشديد التى تشهده محطات السكة الحديد خلال حجز تذاكر العيد، وحفاظا على سلامة الزملاء الصحفيين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا ان المهندس أشرف رسلان كلف المهندس محمود ماهر وكيل الوزارة المسئول عن التسويق والمبيعات بتسهيل مهمة الصحفيين فى حجز التذاكر من المكتب المتواجد فى نقابة الصحفيين، سواء على قطارات الوجه القبلي او بحري مثله مثل أي شباك تذاكر على مستوى الجمهورية. 

وبذلك يمكن لأعضاء نقابة الصحفيين التمتع بميزة الحجز على القطارات المكيفة من مكتب النقابة قبل موعد السفر بسبعة ايام حجز مقدم نظرا للظروف التي تمر بها البلاد حاليا ولحين عودة تشغيل الجدول الأصلي للقطارات.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد فقدان بصره.. تعرف على نتيجة تحليل كورونا لـ طبيب عزل بلطيم.. صور

10 تخاريف عن الفيروس التاجي.. أبرزها الجو الحار يقتل كورونا

مشاجرة تجمع فيها 100 شخص بسبب التباعد الاجتماعي!!! فيديو

خيرها في غيرها يا علي.. منة عرفة: مش أي حد بخرج معاه ابقى مرتبطة بيه

كبيرة علماء الصحة العالمية: السيطرة على جائحة كورونا خلال 4 إلى 5 سنوات

الحكومة: علاج الطبيب المصاب بعدم القدرة على الرؤية على نفقة الدولة بالمركز الطبى العالمى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغة السيارات المستقبلية.. تتحدث إلى بعضها وتحذر السائقين| شاهد

أهم 10 نصائح عليك اللجوء إليها عند التعرض لحادث سيارة.. فيديو وصور

للوقاية من كورونا.. تطهير وتعقيم 11 قرية في البحيرة