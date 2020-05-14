«الصحفيين» توفر خدمة حجز تذاكر القطارات خلال عيد الفطر بالنقابة

أكد محمد يحيى يوسف عضو مجلس نقابة الصحفيين رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا، على توفير إمكانية حجز تذاكر القطارات من خلال المكتب الموجود بالنقابة، خلال فترة عيد الفطر المبارك بداية من اليوم، وذلك بعد أن كان الحصول على التذاكر خلال فترة العيد من خلال محطات السكة الحديد فقط.





وأضاف محمد يحيي يوسف أنه تم التواصل مع المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتوفير تذاكر العيد من خلال مكتب التذاكر الموجود فى النقابة ،ونظرا للزحام الشديد التى تشهده محطات السكة الحديد خلال حجز تذاكر العيد، وحفاظا على سلامة الزملاء الصحفيين من الإصابة بفيروس كورونا.





وأضاف رئيس لجنة الخدمات والتكنولوجيا ان المهندس أشرف رسلان كلف المهندس محمود ماهر وكيل الوزارة المسئول عن التسويق والمبيعات بتسهيل مهمة الصحفيين فى حجز التذاكر من المكتب المتواجد فى نقابة الصحفيين، سواء على قطارات الوجه القبلي او بحري مثله مثل أي شباك تذاكر على مستوى الجمهورية.



