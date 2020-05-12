الرمحى يعلن موافقة مؤسسة الجمهورية على تطبيق بروتوكول "بى تك"

أعلن حماد الرمحى عضو مجلس نقابة الصحفيين ، على موافقة مؤسسة دار التحرير، ومؤسسة روزاليوسف على تطبيق البروتوكول الموقع بين نقابة الصحفيين وشركة «بي .تك» للتجارة

وأضاف أن البروتوكول يسمح للصحفيين بشراء كافة السلع «الكهربائية والإلكترونية والمنزلية»

وحول التسهيلات فى شراء السلع بالتقسيط ، أوضح ان التسهيلات عبارة عن الشراء بالتقسيط وبدون مقدم.

وتابع :أيضا اعفاء الصحفيين من إجراءت الإستعلام سواء في عنوان العمل أو السكن واعفاء الصحفيين من رسوم الإستعلام ، وإعفاء الصحفيين من رسوم الشحن والتفريغ.

وقال يتضمن أيضا منح الصحفيين تخفيضًا 50% على سعر الفائدة والبيع بفائدة 12% على منتجات توكيلات شركة «بي تك»، وفائدة 14% لباقي الشركات والتسليم فوري ومن أى فرع من فروع «بي تك» على مستوى الجمهورية.