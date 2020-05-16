خلي بالك.. أحمد موسى يحذر المواطنين من التعرض للنصب.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تحتاج إلى دعم المواطنين وكافة القطاعات لعبور الازمة.





وأضاف الإعلامي احمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "وزير السياحة والاثار تفقد متحف اثار ومستشفى شرم الشيخ وعدد من الفنادق تمهيدا لعودة السياحة الداخلية".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "بعض الفنادق مصرح لها بالعمل مجددا في شرم الشيخ والغردقة، وهناك بعض الفنادق تم رفض فتحها لانها غير قادرة من تطبيق الضوابط المطلوبة منها للحد من انتشار كورونا".





ولفت احمد موسى: " لو حجزت في أي فندق لابد ان تتأكد من تواجد ترخيص بالعمل كل لا تتعرض للنصب".





ولفت الإعلامي احمد موسى: "ننتظر إجراءات الحكومة المصرية غدا عن كيفية التعامل في فترة عيد الفطر".