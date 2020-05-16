AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خلي بالك.. أحمد موسى يحذر المواطنين من التعرض للنصب.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 11:36 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية تحتاج  إلى دعم المواطنين وكافة القطاعات لعبور الازمة.

وأضاف الإعلامي احمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "وزير السياحة والاثار تفقد متحف اثار ومستشفى شرم الشيخ وعدد من الفنادق تمهيدا لعودة السياحة الداخلية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "بعض الفنادق مصرح لها بالعمل مجددا في شرم الشيخ والغردقة، وهناك بعض الفنادق تم رفض فتحها لانها غير قادرة من تطبيق الضوابط المطلوبة منها للحد من انتشار كورونا".

ولفت احمد موسى: " لو حجزت في أي فندق لابد ان تتأكد من تواجد ترخيص بالعمل كل لا تتعرض للنصب".

ولفت الإعلامي احمد موسى: "ننتظر إجراءات الحكومة المصرية غدا عن كيفية التعامل في فترة عيد الفطر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السياحة والآثار: انتهاء تعقيم وتطهير فنادق 5 محافظات

محافظ جنوب سيناء: الأمور مستقرة وعودة السياحة منتصف مايو القادم.. فيديو

أحمد موسي يحكي عن أول زيارة له لـ سيناء فى 87.. فيديو

حسام الشاعر: اللي عاوز ينجو من كورونا يروح الفنادق

وزير السياحة: نقوم بجولات عديدة لبحث استعدادات الفنادق للعودة.. فيديو

ترشيحاتنا

محمد دياب بعد مشاركته في مسلسل البرنس: مين شاف كتكت

أخبار الأهلي.. حقيقة انتقال باهر المحمدي وآخر ظهور لصالح جمعة.. فايلر يطلب 4 صفقات جديدة وضم رمضان صبحي

بعد استئناف الألماني .. مصير الدوريات الأوروبية من العودة أمام خطر الكورونا

شروط الوضوء .. الخطوات الصحيحة للعبادة و 6 نواقض تفسده

عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ80 على طريقته الخاصة.. شاهد

الحرارة 40 وبتمطر تلج .. ماذا يحدث في إدفو بأسوان .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس فرعونية.. رضوى الشربينى بإطلالة غريبة .. شاهد

فرح ودموع.. أمطار مكة تخطف قلوب السعوديين

بالأبيض والذهبي .. دعاء فاروق تتألق بعباءة جديدة